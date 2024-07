A receita da melhor paçoca do Brasil

A paçoca tem lugar cativo na memória afetiva dos brasileiros. E a melhor receita deste doce a base de amendoim é da marca Dadinho, segundo ranking elaborado pelo Paladar, com a participação de cinco especialistas em degustar os mais diversos doces.

PUBLICIDADE A qualidade dos ingredientes utilizados nessa receita é a responsável pela conquista do primeiro lugar. Cada paçoquinha da marca é feita com amendoins selecionados, o que garante uma textura crocante e torna o doce irresistível. O açúcar e uma pitada de sal completam a receita campeã. São todos ingredientes 100% naturais, sem a adição de aditivos ou de conservantes artificiais. A atenção aos detalhes da produção garante que cada unidade, em seus diversos formatos, tenha o mesmo padrão de qualidade, convidando os consumidores para a próxima mordida. Por exemplo: o amendoim passa por um processo de aprovação de qualidade, seguindo especificações rigorosas de desenvolvimento de produto. A Dadinho foi eleita por unanimidade pelos jurados, todos especialistas em confeitaria ou panificação, no teste às cegas (sem saber que marca corresponde a cada amostra) que avalia a qualidade de produtos diversos, muitos deles disponíveis nos supermercados brasileiros. Os especialistas destacaram o que consideram um sabor delicado do doce, e também a textura adequada, que é quebradiça, e sua leve cremosidade.

Dadinho Foto: Divulgação Dadinho

Essas características explicam porque as paçoquinhas são consumidas não apenas nas festas juninas, mas também em momentos de descontração e em família em todos os meses do ano. É uma receita rica em proteínas, com cada 100 gramas contendo 17 g de proteínas, e é uma fonte de energia, pelo teor de gorduras saudáveis da semente, ideais para preparar o organismo para os treinos de esportistas de todas as idades. Ainda, a paçoquinha, pela sua alta concentração de amendoim, ajuda a promover a saciedade.

Mais: o doce se destaca não apenas pela qualidade e pelo sabor, mas também pelo seu valor sentimental. A paçoquinha chegou em anos recentes ao portfolio da Dadinho, marca fundada em 1954, e conhecida pelo seu doce, também elaborado com amendoim, em formato de cubo. Rapidamente, depois do seu lançamento, a paçoquinha conquistou um grande time de apreciadores, mesmo no competitivo mercado de doces. “Nosso compromisso sempre foi entregar um produto de qualidade, que respeite a tradição e, ao mesmo tempo inove em sabor e apresentação”, afirma Humberto Ferreira, diretor comercial da Dadinho.

Um exemplo é que a Dadinho tem uma embalagem prática e capaz de manter o produto fresco por mais tempo. Em seus diferentes formatos – há embalagens de 15 gramas e de até 1,5 quilo –, a paçoquinha pode ser levada na bolsa, ser oferecida como um presente ou ser saboreada em casa em família. A linha completa da Dadinho tem o amendoim como ingrediente principal. Começa com o clássico Dadinho, tem a versão em creme de amendoim, que traz o sabor característico da Dadinho em textura cremosa e é ótimo para incrementar o café da manhã ou dar sabor a bolos e tortas. Tem ainda as paçoquinhas, os biscoitos tipo wafers, crocantes e recheados, Tribombom, Roll, o Bitz: Wafer recheado com o creme de Dadinho e com cobertura de chocolate ao leite e também na versão Black com cobertura sabor chocolate meio amargo e seu mais recente lançamento: o Lanchinho Chocolix, mais uma opção para o consumidor da marca.

Publicidade

A diversificação da linha, ainda, acontece em um momento de crescimento das vendas. A comercialização de toda a linha cresceu 48% em 2023 em comparação com o ano anterior. Entre os fatores de crescimento está a distribuição ampla, em todo o Brasil, e a expansão internacional, com a venda de dadinhos para a América Latina e os Estados Unidos. Foi investido, ainda, na busca de parcerias estratégicas, com redes de supermercado, e nas vendas online, no site www.dadinhooficial.com.br.

A empresa, ainda, segue um processo de reciclagem das embalagens, com o compromisso com a logística reversa, aquela que acompanha o fluxo dos produtos e sua embalagem desde o ponto de consumo até o local de origem. A reciclagem é um exemplo de como a Dadinho une inovação e tradição não apenas nos seus doces, mas também no seu modo de administrar a empresa.