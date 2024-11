Alerta de festa: Santana comemora 4 anos em 4 dias de barra dividida com estrelas da coquetelaria

Olá, amigos do Balcão! Todos bem?

Participantes da festa de 4 anos do Santana Bar

O Santana Bar, em Pinheiros, está preparando uma programação de quatro dias para comemorar seus quatro anos de vida.

O bar, inaugurado em em 2020, tem como sócios Gabriel Santana, Fernando Moyses e César Rivitti.

A comemoração começa no domingo, 17 de novembro, com um guest que reunirá na barra representantes de duas das casas brasileiras mais premiadas no último ano: Tan Tan e TUJU.

Neste dia, Thiago Bañares ( do Tan Tan - 31º no ranking de bares em 2024) e Rachel Louise ( do TUJU - restaurante duas estrelas Michelin ) serão os responsáveis pelos drinques.

Na segunda-feira, 18 de novembro, será a vez de Márcio Silva, com alguns dos coquetéis do Exímia, seu mais novo bar, inaugurado há poucos meses no Itaim Bibi, em parceria com a chef Manu Buffara.

Já os convidados internacionais estão nos dias 19 e 20. A terça será o dia do bartenders José Luis Leon, da Licorería Limantour, da Cidade do México. Já a dupla Ignacio Matta e Poroto, do Baker’s Bar, indicado como Discovery em Montevidéu pelo 50 Best, encerra a festa.

Santana Bar:

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 1026.

E por falar em Santana...

Gabriel Santana desembarcou na Grécia no início de novembro. Ele participou do Athens Bar Show e, no dia 6, fez um “guest” no bar e restaurante Pharaoh.

Casa Horto

A premiada Jessica Sanchez assume agora o desafio de liderar o segmento de Alimentos e Bebidas (A&B) da sofisticada Casa Horto, um dos principais pontos gastronômicos do Rio de Janeiro.

Jéssica Sanchez

Alerta de carta nova

O Solara, do Bruno Acioli, acaba de lançar uma nova carta de coquetéis. O bar continua se aprofundando nos mitos do sol para encontrar inspirações para seus drinques.

Minha sugestão é que você comece pelo “O Sol Que Habita em Nós” - que leva gim, frutas vermelhas, Campari de coentro e cordial de incenso (claro, o cordial feito com elementos que lembram os aromas tradicionais de um incenso).

Carta nova no Solara

Meu preferido é o Coração dos Andes - com pisco, mix andino, cítricos, drop salino e camu-camu. Pensa em algo que vai te levar para uma versão de Garibaldi... Essa me pareceu a ideia aqui.

O Solara fica na Rua Original, 89 - Vila Madalena.

Coquetel da carta nova do Solara

Futebol de bar

FUTBAR MONIN promove mais uma edição do FutBar, um campeonato de futebol que reúne as equipes de renomados bares e restaurantes das cidades de São Paulo e Campinas, como Astor (CIATC), Banana Café, Bar das Patroas, Caetano’s Bar ZN, Cruzeiro’s Bar, Fábrica de Bares, Grupo Vila Anália, Grupo 212, Le Bife, Nino Cucina, Novotel Itu, O Pasquim Bar, Patriarca Bar, Pecorino, Seo Rosa e Vicino. A competição, será realizada nos dias 11 e 18 de novembro no Playball. O objetivo é prestigiar os profissionais que atuam no segmento, valorizando a importância deles na construção de experiências para os clientes.

Leão

A marca de chás Leão une forças com a SKYY Vodka para lançar uma ação promocional em importantes pontos de venda nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O kit promocional traz a linha “Preparo para Drinks”, que apresenta chás desenvolvidos para serem a base de coquetéis alcoólicos nas combinações de morango, hortelã e pêssego. Cada kit inclui uma garrafa de SKYY Vodka, uma caixa de Leão Preparo para Drinks e um copo estilizado.