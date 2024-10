Aniversário e inauguração: Terê faz festa para comemorar 2 anos; e Casa da Esquina abre em Pinheiros

Olá, amigos do Balcão! Todos bem?

Semana de muito trabalho e pouco tempo para circular e bebericar.

Mas vamos focar aqui no nosso passadão de novidades.

Bora começar com um aniversário e uma inauguração.

O aniversário

Nesta segunda-feira, dia 7, a partir das 19h, o bar e restaurante Terê irá comemorar 2 anos de vida.

O chefe de bar Luiz Mascella irá receber em sua barra nomes como Allan Suarez, do Matiz; Miguel Arasaki, da Single Fin, e Anderson Passianoto, do Caso Bar.

Na cozinha, a chef Priscilla Bergamasco vai receber Katia Lyra (Aconchegante), Mario Panezzo (ex-Feriae) e Caio Alcilati e João Gertel (Los Dos Cantina).

O Terê fica na Rua General Jardim, 427.

Luiz Mascella do Terê Foto: Guanaco Prod/Divulgação

A inauguração

A Casa da Esquina é a nova empreitada da chef Giovanna Grossi e sua sócia, Vanessa Civiero, também à frente do restaurante Animus.

Devo conhecer a carta em breve. Ela foi criada pelo chef Pedro Piton (que também é do Animus) e conta com coquetéis como a “Dança do Maxixe”, que leva gim, vodca com semente de coentro, jerez manzanilla e maxixe; e o “Coentro, tô dentro”, feito com tequila, pimenta de cheiro, coentro e limão.

Na Rua Vupabussu, 329 – Pinheiros.

A Casa da Esquina Foto: Thays Bittar

Shots

Acreditem: o Boca de Ouro está de carta nova. Ainda não experimentei, mas o Paladar já foi e conta na matéria aqui. Tô com ciúme, tô...rsrsrs

The Macallan acaba de abrir a primeira pop up da marca no Brasil, no JK Iguatemi.

O Bargo (bar subterrâneo do Borgo Mooca*) acaba de lançar uma nova carta de drinques. Desta vez, a carta é assinada pela Re Nascimento. Fui conhecer nesta quinta-feira e conto pra vocês na semana que vem. *O Borgo Mooca fica na Barão de Tatuí, 302 - Santa Cecília.

Lançamentos

A Ballena, conhecida pela combinação de creme de morango com Tequila, apresenta seu mais novo sabor: Chocolate & Caramelo (R$118,99). A novidade já está disponível no Pão de Açúcar, St. Marche, Sta. Luzia e na loja oficial da marca no Mercado Livre.

A Moët Hennessy, divisão de vinhos e destilados do grupo LVMH, holdingmultinacional francesa especializada em produtos de luxo, acaba de anunciar achegada de sua tequila Volcan de Mi Tierra X.A. Trata-se de um blend com três camadas de envelhecimento: Reposado, com mínimo de envelhecimento de 6 meses em barricas de carvalho americano, Añejo, com ao menos 14 meses em barris de carvalho americano e europeu, e Extra Añejo com 36 meses em barris americanos. Preço: a partir de R$ 1.900

Sem Álcool

Whiplash

Léo Buxexa, barman do Whiplash Bar, indica duas opções de drinques sem álcool que fazem parte da nova carta da casa criada em comemoração aos 5 anos do speakeasy.

O MO ( rum artesanal sem álcool, feito na casa, xarope de pêra com camomila e cítrico de limão) e o BLACK LEMONADE (purê de mirtilo feito na casa, cítrico de limão e água com gás).

Whiplash fica na Dr. Melo Alves, 74 - Jardins.

Coquetel sem álcool do Whiplash Foto: Ali Karakas

Rubaiyat

O grupo Rubaiyat aproveita a campanha Outubro Rosa para se juntar ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp). O Ginger Blossom (R$28,00) foi criado exclusivamente para a causa, e será vendido no período em todas as casas do Brasil - com renda revertida integralmente para o instituto.

Rubaiyat Faria Lima: Av. Brig. Faria Lima, 2954 - Jardim Paulistano.

A Figueira Rubaiyat: Rua Haddock Lobo, 1738 - Jardins.

Rubaiyat no Outubro Rosa Foto: Agência 7 Chaves

No Cordial

O Cordial recebe dia 7 de outubro os mixologistas Alex Sepulchro, do Sub Astor, e Thiago Pereira, do Koya88. Na Rua Rua Epitácio Pessoa, 32.

No Santana

A equipe do Santana Bar, em Pinheiros, decidiu criar uma carta especial para os bartenders. ela estarão disponíveis alguns dos driques autorais da casa, que serão vendidos praticamente a preço de custo. A carta conta com três coquetéis: o La Passion (R$ 27), feito com licor de maracujá, scotch uísque, São João da Barra, Cynar e angostura; DZ7 (R$ 25), que combina vodca, cambuci, absinto, soda de uva e manjericão; e o Du•Inho (R$ 23), elaborado com cachaça, amendoim, castanha de baru, limão e paçoca. Na Joaquim Antunes, 1026.

Bitter&Soul

No sábado, dia 5, a partir das 11h, acontece o Bitter&Soul, um evento na charmosa Vila Pamplona (Rua Pamplona, 1197, Casa 3). Trata-se de um espaço aberto e pet friendly. Na festa, vinhos italianos da Vendi Vinhos (vendidos em taças) e coquetéis da Bitter&Co. Para comer, destaque para a presença da Salsicceria del Rosso (que servirá hot dogs com salsiccia artesanal) e uma degustação de terrines da FA.