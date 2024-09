Balcão de drinques clássicos é destaque no restaurante Arturito

Olá, amigos do Balcão

Todos bem?

Já estou em ritmo de festa e só pensando na farra que será a realização da segunda edição da AOBA FEST - a maior festa organizada por bartenders e para bartenders (e alguns agregados também).

Mas antes de falar da festa, vamos mergulhar nos clássicos.

Com o ‘bum’ da coquetelaria em São Paulo, muitos bares e bartenders têm se dedicado à criação de drinques autorais. Nenhum problema, não é? Bem ao contrário, aliás,

Mas um dos resultados colaterais desta explosão de criatividade é o fato de não existir muitas casas especializadas em drinques clássicos.

Dry Martini do Arturito Foto: Nani Rodrigues

Hoje, é mais difícil tomar um bom drinque clássico (dry martini, manhattan, oldfashioned) do que ser surpreendido por uma ótima criação inédita.

Como consumidor, sempre procuro pedir um coquetel autoral nos bares que visito, mas, juro, como é bom beber um clássico bem feito e equilibrado.

Pensei nisso depois de visitar o restaurante Arturito, da chef Paola Carosella (todo mundo já sabe que o restaurante deixou o bairro de Pinheiros e agora está na Rua Chabad, 124, nos Jardins, não é?).

A primeira coisa que chama atenção por lá é o amplo balcão, com bancos confortáveis, ideal para passar horas bebericando e mesmo jantando (eu sou do time que adora jantar no balcão).

Olha o Hanky Panky saindo... Foto: Arquivo Pessoal

Quem me atendeu no bar do Arturito foi a bartender Laise Barbosa. Não conhecia o trabalho dela e sai super bem impressionado com os três clássicos que tomei (Dry Martni, Hanky Panky e Oldfashioned). Boas bebidas, execução concentrada e muito equilíbrio. Recomendo muito - e não apenas como espera do restaurante.

Olha um Dry Martini saindo... Foto: Arquivo Pessoal

AOBA

Vamos falar de festa agora!

A AOBA fest chega a sua segunda edição com muita expectativa e promessa de diversão etílica.

A festa promovida para bartenders e feita para bartenders acontece nesta segunda-feira (sim, segunda, dia em que muitos profissionais do bar estão de folga). O evento será no Iscondido Bar, das 17h às 2h30. Neste ano, o tema da festa é Ano 2000 - MTV.

O evento foi uma criação do fotógrafo especializado em coquetelaria, Tales Hidequi, e da Viviane Puerta, consultora da Vitrus Glassware, mixologista e ex-organizadora do Guest das Minas.

Tales Hidequi, o mito Foto: Arquivo Pessoal

Entre os bartenders convidados estão: Diogo Sevillio, Sylas Rocha, Fábio La Pietra, Alex Sepulchro, Márcio Silva, Thiago Pereira, Victoria Kurihara, Mauro Mello, Ryu Komorita, Laércio Zulu, Cris Carijó e muitos outros.

Os drinques vão custar apenas R$ 25.

O Iscondido Bar fica na Rua Fidalga, 66.

Ah, a entrada é 1 kg de alimento não-perecível.

Viviane Puerta para colocar ordem na bagunça Foto: Arquivo pessoal

Guests

Tan Tan no Atlântico 212

O Tan Tan, comandado pelo chef Thiago Bañares, aterrissa dia 25 de setembro no Atlântico 212, bar de ostras e pescados do fotógrafo Victor Collor e do chef Stefan Weitbrecht, em Pinheiros.Ao lado da consultora de bar Chula, promoverão uma noite especial combinando os sabores orientais do Tan Tan e os ingredientes de mar cuidadosamente trabalhados na brasa pelo Atlântico para acompanhar uma carta de drinques pensada exclusivamente para a noite de agito entre os amigos. Rua dos Pinheiros, 70 - Pinheiros

Raymond Edwards no Regô

Raymond Edwards, mixologista e embaixador do grupo Angostura, vai estar no 26 de setembro, às 20h, no Bar Regô. O mixologista preparará bebidas ao lado de Luiz Felippe, proprietário do Bar Regô e do Terê, que recentemente foi destaque na lista Forbes Under 30. Na Rua Rego Freitas, 441.