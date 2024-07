Bar nos jardins com cara de floricultura lança nova carta de coquetéis

Olá, Amigos.

Todos bem?

Felizmente, São Paulo continua quente quando o assunto é coquetelaria.

Hoje, vamos falar de três novidades na cena da cidade: a carta nova do Flora Bar, o Oculto Bar e o novíssimo Paradero 52.

Bora começar pelo Flora:

Entrada do Flora Bar Foto: Mario Rodrigues

Há mais ou menos um ano, o Flora passou por uma reforma e, praticamente, dobrou sua capacidade. Hoje, o espaço que já era charmoso está muito mais confortável.

Agora, a carta é da incansável e talentosa hermana Chula Barmaid (que deve ser a profissional com mais cartas assinadas em São Paulo neste momento).

Destaque para o Beta Vulgaris - que leva jerez com folhas de beterraba, blend de vermute rosso, amerena e bitter caseiro de cascas de laranja e tangerina.

Beta Vulgaris Foto: Mario Rodrigues

Também recomendo o Caparis Spinosa - que leva gim, vermute seco macerado em alcaparras, extrato salino de alcaparras e alcaparrone.

Para encerrar a noite, vá de Coffea Ananas - com cachaça arbórea amburana, campari, suco de abacaxi, suco de limão, cold brew, xarope de mel e folha de limão.

O Flora fica na Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista.

Agora, partimos para o Oculto.

O Oculto Bar entra naquela lista de bares escondidos da cidade. O speakeasy fica na Vila Madalena, na Rua Fidalga, no lugar que já foi uma trattoria e mais recentemente um espaço ocupado pela San Basile (que é sócia no empreendimento com o grupo DRK - mesmo do Olívio, Pindura e outros).

Para conhecer, é preciso fazer uma reserva pelo Instagram da casa, o @castelooculto. Com a reserva, você recebe uma senha que vai te garantir o acesso ao bar de 24 lugares. Quando visitei a casa, a senha era: “Espelho, espelho meu...”.

Uma espiada no ambiente do semi-clandestino Oculto, novo speakeasy da Vila Madalena Foto: Comidah

Atrás do balcão, um ícone da coquetelaria brasileira, o Spencer Amereno, e a talentosa Cris Negreiros.

Eu recomendo o Work Of Art - com bourbon, San Basile Franzbitter, tintura de laranja champagne e cera comestível. Também vale a pena experimentar o Gaudí - com uísque, triple sec San Basile, limão taiti, limão cravo, bitter e hortelã bicolor.

O Oculto tem endereço conhecido (rs): Rua Fidalga, 120 - Vila Madalena.

Dirty Girl Martini com zeitonas recheadas no Oculto, speakeasy da Vila Madalena Foto: Ana Schad

E agora, um pulinho no novo Paradero 52

A casa recém-aberta em Pinheiros promete. O bar já tem um jeitão que vai virar “parada” obrigatória de bartenders e aficionados.

Localizado em um simpático imóvel na Rua Antonio Bicudo (número 51), o bar tem como responsável pela carta Ricardo Barrero. Na proposta deste primeiro trabalho, coquetéis alinhados em uma linha do tempo com passado, presente e futuro.

Ricardo Barrero no Paradero 52 Foto: Arquivo Pessoal

Etilicamente falando, Barrero apresenta os clássicos no passado, vem com versões autorais desses mesmos clássicos no presente e dá uma ‘piscada’ para o futuro ao imaginar como esses clássicos podem ser reinventados no futuro.

Recomendo o Palomita - uma versão de Margarita com pipoca - que leva tequila, xarope de pipoca, grapefruit, Luxardo e suco de limão) e o Bolhas - uma versão de negroni com gim, mix de vermutes, campari e licor de cereja). Ainda preciso voltar para mergulhar ainda mais no menu.

Palomita Foto: Arquivo Pessoal

O Paradero 52 fica na Rua Antonio Bicudo (número 51).

Guest no Atlântico 212

Victor Collor, Stefan Weitbrecht e a consultora de bar Chula recebem no Atlântico 212, em Pinheiros, dia 30 de julho, a dupla de bartenders Lula e Luiz Felippe Mascella. O primeiro guest de bar realizado no Atlântico 212 terá, exclusivamente na data, dois drinques elaborados por cada um dos irmãos Mascella, acrescentados à carta de coquetéis autorais da casa, assinados por Chula. O Atlântico 212 fica Rua dos Pinheiros, 70 - Pinheiros.

Ambiente relax do Atlântico 212 Foto: Victor Collor

Collab Grey Goose e Misci

A vodca Grey Goose em parceria icom a marca brasileira Misci anunciou sua primeira collab. Assinada pelo designer mato-grossense, Airon Martin, a parceria traz o tradicional cocktail Martini como ícone fashion, sendo o escolhido para a collab que engloba o universo da moda com a marca nacional de luxo. Como resultado, será produzida uma peça única, uma camiseta em edição limitada, que será vendida nas lojas da Misci físicas e online, e pode ser adquirida pelo valor de R$480.