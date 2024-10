Conheça a coquetelaria de inspiração anarquista do Bargo

Olá,

amigos!

Todos bem?

Esse Balcão visitou o Bargo (bar subterrâneo do Borgo Mooca - que fica na Santa Cecília).

Renata Nascimento assina a nova carta de coquetéis do Bargo. Trata-se de um trabalho inspirado nas raízes históricas da imigração e do anarquismo no Brasil.

PUBLICIDADE

Renata Nascimento assina a carta do Bargo Foto: Ricardo D'angelo

Dividida em três partes, a carta começa com o tema da chegada dos imigrantes italianos e do anarquismo no Brasil. O segundo ato destaca as influências culturais de diferentes grupos de imigrantes. Já o terceiro bloco é dedicado aos “delírios da bartender” – com versões de coquetéis clássicos.

Renata já merecia esse espaço em uma carta relevante em São Paulo. Peça o ‘Colônia Cecília’, drinque que leva vermute tinto com infusão de café, jerez oloroso, disaronno e bitter de laranja.

Colônia Cecília Foto: Ricardo d'angelo

Para os fãs do jerez, também vale pedir o La Fronteira - com vermute seco, jerez fino, água de flor de laranjeira e tuille de reggiano. Entre os clássicos, gostei bastante do Martini Bargo - com gim com gorgonzola, vermute seco e solução salina.

PUBLICIDADE

Na Rua Barão de Tatuí, 302 – Santa Cecília.

Partigianos Foto: Ricardo d'angelo

Drunks 1 ano

Aberto em outubro de 2023, o Drunks, bar que fica no mezanino do Osso São Paulo, celebra seu primeiro aniversário com um evento que reúne convidados de bar e de cozinha no dia 15 de outubro, às 20h. O bartender Marlon Silva vai dividir o balcão com seis bartenders de premiados bares da cidade: Spencer Amereno e Cristiana Negreiros, do Oculto Bar, Luiz Mascella, do Terê, Wellington Júlio, do SubAstor, Alison Oliveira, do Caledônia, Ricardo Barrero, do Paradero.52 e Nicolas Keniti, do The Punch Bar. Endereço: R. Bandeira Paulista 520, Itaim Bibi.

Marlon Silva Foto: Neuto Araújo

PUBLICIDADE

Inauguração

O MundiBar reabriu na última quinta-feira em seu novo endereço, na região central da cidade. A casa vai funcionar de terça a sábado, das 18h às 01h30. Rua Rego Freitas, 420.

Pindura

O bar Pindura promove neste sábado, dia 12, o Guest na Estufa. Trata-se de um guest dedicado às comidinhas de estufa. Os convidados desta edição são Fred Caffarena (Make Hommus. Not War) e Lierson Mattenhauer Jr. (Xepa Bar). O Pindura fica na Rua Aspicuelta, 459.

Circuito Bourbon

PUBLICIDADE

Jim Beam e Maker’s Mark apresentam o Circuito Bourbon - uma rota em maisde 90 bares do Brasil com carta dedicada aos destilados.

Ao longo de todo o mês de outubro, mais de 90 bares em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, foram convidados para criarem suas versões de coquetéis, tanto com receitas autorais quanto clássicas feitas com os rótulos que fazem parte do portfólio da Suntory

Os bares Rac-coon Smoke House, Bagaceira e Carmem, em São Paulo; o Surreal Bar e Mazé, no Rio de Janeiro, e o Medellin Bar e Brago Bar, em Goiânia contam com alguns bares da lista com carta de drinques preparados com Jim Beam.

Já nos bares Matiz, Locale Cafè e Bernacca, em São Paulo; o Liz e o Babbo, no Rio de Janeiro; e o Ares e Zimbro, em Goiânia, o menu de coquetéis traz receitas preparadas com Maker’s Mark.

Campari

PUBLICIDADE

A Campari Brasil oficializou a atriz Juliana Paes como a nova embaixadora da marca. Ela se junta a um time que inclui Juan Paiva, Vitória Strada e Enzo Celulari.