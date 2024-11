Conheça a nova carta de coquetéis do restaurante Le Bulô

Olá,

amigos do Balcão.

Todos bem?

Essa semana visitei o Le Bulô, restaurante do chef carioca Ricardo Lapeyre - que, com menos de 1 ano na cidade, já é um sucesso no Itaim.

A cozinha do mar do Le Bulô (leia mais aqui sobre a gastronomia da casa) pede uma coquetelaria afinada com os sabores mais delicados.

Pistache Cocktail Foto: Thays Bittar

A primeira carta era assinada por Jéssica Sanches e Jonny Paes. Agora, Jonny assume a autoria sozinho dos novos coquetéis. Carioca, ele adotou São Paulo como casa (considera SP mais sua cara, mais rock and roll).

Entre as novas criações, recomendo o Pistache Cocktail. Trata-se de um drinque clarificado que leva rum, licor de amêndoas, leite de pistache, xarope de baunilha e vinho rosé. Um dos ótimos coquetéis clarificados da temporada (e olha que nesse ano são muitos).

Pistache Cocktail Foto: Arquivo pessoal

Também indico o Monte Cristo - coquetel que me lembrou um Cardinale um pouco mais aveludado. Ele leva jerez, Campari, vermute rosso, suco de grapefruit, bitter de laranja e azeitona com lambreta.

Por fim, o drinque que vai conversar com todos os pratos da casa, o Dry One Everyone. Aqui, o dry martini é amaciado (portanto, pode ser apreciado por não iniciados em dry). Ele leva gim, licor herbal Abadia, vermute seco, picles de uva verde e azeite de capim limão e hortelã.

Dry One Everyone Foto: Arquivo Pessoal

O Le Bulô fica na R. Manuel Guedes, 233 - Itaim Bibi.

Monte Cristo Foto: Thays Bittar

Novos coquetéis na carta do Le Bulô Foto: Arquivo pessoal

Sherry Week

De 04 a 10 de novembro será comemorada a International Sherry Week - A Semana Internacional do Jerez 2024, organizada pelo Conselho Regulador Jerez-Xeres-Sherry & Manzanilla, em Andaluzia, na Espanha, e criado exclusivamente para promover os vinhos de Jerez (Xérés ou Sherry).A celebração acontece simultaneamente em vários países e por aqui conta com a curadoria de Bernardo Pinto, um dos embaixadores da região e seus vinhos no Brasil.

Entre as atividades, destaque para a masterclass de Mia Rossi e Bernardo Pinto no Bar dos Arcos.

Arcos

Ah, e por falar em Bar dos Arcos, o lugar vai entrar no clima do terror com uma programação especial de Halloween. No próximo dia 2 de novembro, o local será palco de uma festa com a temática “FANTASMAS”.

Será possível aproveitar algumas experiências interativas, como um labirinto com monstros, surpresas e desafios ao longo do percurso, uma cartomante que fará leituras de cartas para os interessados e uma apresentação de Beltanes, que trarão vida às figuras de dançarinas na decoração. Além disso, um DJ especial ficará responsável pelo setlist da noite.

O Arcos fica no subsolo do Teatro Municipal - Praça Ramos de Azevedo s/n.

Trinca

No próximo dia 5, o Trinca Bar recebe Gonzalo Arancibia , um dos especialistas em pisco mais reconhecidos do Chile. O guest começa às 18h. O Trinca Bar fica na Rua Costa Carvalho, 96- Pinheiros.

Mimosa

Neste sábado, dia 2, a partir das 10h, será a reinauguração do Mimosa - agora administrado pelo Solara Bar. Os drinques, claro, são assinados pela equipe do Solara e os pratos foram desenvolvidos pelo chef Cassiano Oliveira. O Mimosa fica na Rua Ferreira de Araújo, 685.

Festival do Sake

O Festival do Sake chega à sua quinta edição em São Paulo, entre os dias 7 e 9 de novembro, na Japan House. Organizado por Fabio Ota, fundador da Mega Sake, o evento reunirá especialistas e representantes de grandes fabricantes. O evento também irá trazer o chef Yuta Ido e o Sake Sommelier Satoru Mikoshiba, do restaurante Maen Sake Pairing, localizado em Tóquio.

Entre os dias 7 e 9 de novembro, Ido e Mikoshiba, que são referência na arte de harmonizar saquê e comida por lá, darão palestras diárias na Japan House, apresentando os desafios do pareamento dos múltiplos estilos de saquê com diferentes pratos.

Ao todo, serão ministradas nove aulas voltadas a apreciadores e profissionais da área de A&B, como bartenders, chefs e sommeliers, com a presença de grandes nomes do setor no Japão. Entre eles Kosuke Kuji, um dos rostos mais conhecidos do mundo do sake.

Yuta Ido & Satoru Mikoshiba Foto: Sibaris

Bitter&Co.

A Bitter&Co. acaba de lançar do White Negroni, criado em colaboração com a destilaria artesanal San Basile e assinado pelo mixologista Caio Bologna.

O coquetel comemora os 7 anos da marca e também é o sétimo coquetel engarrafado da Bitter&Co. (que já conta com o Negroni, Cardinale e Rabo de Galo, Dry Martini, Manhattan e Boulevardier ).

O White Negroni será lançado oficialmente no dia 10 de novembro durante o eventoBitter&Soul, que nesta edição apresenta o tema “vinhos, drinks, ostras, pizzas e música.” O evento acontece na Vila Pamplona (Rua Pamplona, 1197), a partir das 11h.

Para quem não puder comparecer ao evento, o White Negroni estará disponível também para compra no site oficial da Bitter&Co. Em www.bitterandco.com.br e no Rosso Pinheiros – Rua Simão Alvares, 31.