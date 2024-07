Drosophyla guarda a história de São Paulo e lança nova carta de coquetéis; conheça

Olá, amigos!

Todos bem?

Hoje vamos falar um pouquinho do Drosophyla Bar (ou Drô, para os íntimos).

E com o Drô, podemos falar também da importância dos bares (de coquetelaria e outros) para a preservação histórica de uma cidade como São Paulo.

Ele fica na Rua Nestor Pestana, um pedaço histórico de São Paulo - que conta com o teatro Cultura Artística (que reabre esse ano) e a boate Kilt.

Drosophyla lança nova carta de drinques Foto: Alexandre Disaro

O bar fica, desde 2015, em um casarão construído em 1920 (de estilo cottage e com influência britânica). O seu interior é uma “viagem” de bom gosto e guarda uma delícia de storytelling que nos leva para a China e outras partes do mundo.

No segundo andar do Drosophyla fica a São Paulo Urban Distillery (SPUD), responsável pelo Jardim Botânico Gin e pelo funcionamento de um bar estilo speakeasy.

Tudo isso tem como base a força da empresária Lilian Varella, a madame Lili. Ela tem lutado pela sobrevivência do bar e, principalmente, do casarão. É a energia de Lili que mantém a casa viva e relevante.

Tropical Asiático Foto: Lufe Gomes

A casa, que é conhecida também pelas festas burlescas e bailinhos de carnaval, acaba de lançar uma nova carta de coquetéis.

Criada pelo bartender Kleiton Martins, e executada com precisão pela Iara Pedroza, a carta coloca o Drô, definitivamente, no roteiro dos bares de coquetelaria de São Paulo.

Entre os destaques estão: o Romeu & Julieta - com Pinot Noir Rosé, vermute seco, licor de flor de sabugueiro, bitter, mel de laranjeira, goiaba e grapefruit (acompanha um pedacinho de queijo) e o Floresta Negra - com gim, chocolate, blend de vermute tinto e seco, licor de caramelo com flor de sal, xarope de laranja e baunilha.

Romeu & Julieta Foto: Lufe Gomes

Para um pouco mais de ousadia etílica, vale experimentar o Tropical Asiático - com rum, licor de banana, xarope de kiwi, limão e wasabi. Já para a turma dos drinques secos, minha dica é o Lúpulo Dry - com gim, licor de lúpulo e jerez.

O Drosophyla fica na Rua Nestor Pestana, 163.

Floresta Negra Foto: Lufe Gomes

No AIÔ

Já ouviu falar em uísque taiwanês? Os amantes de uísque terão uma oportunidade única de conhecer mais a fundo alguns dos melhores exemplares do mundo, produzidos pela taiwanesa Kavalan, eleita “Destilaria do Ano” pela International Whisky Competition (IWC), em 2023.

Na próxima terça-feira, dia 23 de julho, o restaurante Aiô promove em São Paulo uma masterclass conduzida por Maurício Porto, do bar Caledônia, na qual será possível degustar, em uma única noite, cinco diferentes rótulos da destilaria.

Com poucas vagas disponíveis, a experiência na casa comandada pelos chefs Victor Valadão e Caio Yokota, e o bartender Maurício Barbosa, custará R$ 360 e incluirá o Kavalan Single Malt n°1, o Podium, o Solist Vinho Barrique Single Cask Strenght e Solist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strenght - envelhecidos em barris de carvalho americano utilizados previamente com vinhos - , além da joia da coroa, Kavalan Single Malt Solist Amontillado.

Reservas obrigatórias, com antecedência. Link para reservas: https://www.aiorestaurante.com.br/masterclass-kavalan

Serviço:

Marterclass sobre whiskys taiwaneses Kavalan no Aiô Dia 23/7, 19hR. Áurea, 307, Vila Mariana.