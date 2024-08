Equilíbrio, elegância e surpresas na nova carta do The Liquor Store

Olá, amigos do Balcão. Todos bem?

Hoje vamos falar da carta nova do The Liquor Store, um dos bares mais importantes da cena de São Paulo.

Depois de um pouco mais de 1 ano e meio, a casa de Thiago Bañares lança 10 novos coquetéis.

Os drinques são criações do head bartender Caio Carvalhaes, com participação da equipe (Anderson Mendes, o Harry, e Miguel da Hora Sanches) e toques do próprio Bañares.

O novo trabalho vem reafirmar a casa como dona de um dos principais balcões da cidade. Aqui, a atenção está no equilíbrio dos coquetéis e na capacidade de causar surpresa mesmo nos bebedores mais escolados.

Flower Power Foto: Tati Frison

Um exemplo de ‘equilíbrio’ e ‘surpresa’ é o Peccato di Eva. O coquetel leva Campari, rum envelhecido e Amaro - o que indicaria um drinque mais fechado e robusto. Mas, com um toque de Cidra (que casa muito bem com Campari), abre-se outra paleta de sabor e uma improvável delicadeza. Um coquetel que pode ser definido como ‘elegante’.

Chama muita atenção a inteligente e exitosa utilização da cachaça nesta carta - elevando o destilado brasileiro a primeira prateleira da coquetelaria (lugar que é dela por direito). Destaco aqui três drinques: o Flower Power, o Miss Daisy e o Maria Bonita.

O Flower Power é um milk punch com bourbon, cachaça, Lillet, mate, hibisco e limão. A surpresa aqui é o ‘trabalho’ realizado pelo mate e uma certa (e inesperada) secura. Surpreendentemente complexo.

Peccato di Eva Foto: Tati Frison

Já o Miss Daisy vai com cachaça, grapefruit, agave, azedinha, vermute branco e limão. Pense em uma Paloma ou em uma Margarita, mas pense nela com cachaça e não com tequila...Tem sabor de hit!

Por fim, o Maria Bonita - que vai com cachaça, brandy de jerez, vermute branco, coco e avelã. De sabor indecifrável antes do primeiro gole, uma das grandes surpresas da carta (maior ainda quando soube que vai apenas 7,5 de cachaça na receita). Tem um quê de oldfashioned. Tem um quê de drink que vai entrar para a lista de melhores do ano. Quero de novo.

O The Liquor Store fica na Alameda Franca 1151 - nos Jardins.

Maria Bonita Foto: Tati Frison

Metzi leva toque mexicano para o Atlântico 212

Dia 27 de agosto, os chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz levam um pouco de seu trabalho no restaurante Metzi - reconhecido por criar uma culinária mexicana autêntica, em São Paulo - para o Atlântico 212, bar de ostras e pescados comandado pelo fotógrafo Victor Collor e o chef Stefan Weitbrecht, em Pinheiros. Durante o encontro, que envolverá as equipes de cozinha e bar, será possível degustar drinks e entradinhas pensadas especialmente para a data. Entre os drinques estão o Dirty Mezcal Martini, elaborado com mezcal, vodka, solução salina, água de azeitona e Dolin Dry, e o Claridad, desenvolvido por Chula com mezcal reposado, bitter de azeitonas e aji, bourbon e blend de vermute. Na Rua dos Pinheiros, 70 - Pinheiros.

LosDos Cantina recebe Ciro Tupi para noite de Guest

Na terça-feira, dia 27, a LosDos Cantina recebe a partir das 19h o bartender Ciro Tupi. Serão quatro coquetéis preparados com ingredientes mexicanos utilizados na cozinha da casa, como milho, tomate e salsas, em parceria com o Tequila Giulia Blanco. Ciro assina os preparos Smurf (R$38), com Tequila Giulia, repolho roxo, licor de laranja e Laphroaig e Ghost Maria (R$38), com Tequila Giulia, salsa negra, salsa maggi, alcaparras, tomate clarificado. A equipe da casa prepara outros dois coquetéis: Esquite Martini (R$ 38), com Tequila Giulia infusionada com milho tostado, Vermouth Dry, Vermouth Bianco, assinado por Hannah Jacome, e Retruecano (R$ 38), com Rum, curau e canela mexicana, uma criação de Mario Gomes da Costa Junior. Na Rua Dr. Vila Nova, 150 - Vila Buarque.

Bar Oculto fará guest a dez mãos

O bar Oculto será palco de um evento especial. Cris Negreiros e Spencer irão receber Danilo Rodrigues, Vitória Kurihara e Stephanie Marinkovic para uma noite de coquetéis exclusivos. Na quinta-feira, dia 29, os bartenders se dividirão em turnos, sendo o Danilo e a Cris Negreiros das 19h às 20h20; a Stephanie e o Spencer das 20h30 às 21h50; e a Vitória das 22h às 23h20. Para acessar o Oculto é necessário fazer reserva pelo Instagram @castelooculto.

O até logo do Mundibar

Mundibar tem o seu último fim de semana em Perdizes. O bar, de coquetéis e pizzas, vai se mudar para a Rego Freitas, 420. Ao lado do Bia Hoi e de frente pro Rego. A expectativa é que o novo Mundibar reabra no novo endereço no início de setembro. Se a ideia é visitar mais uma vez o balcão de Perdizes, o endereço é: Rua Itapicuru, 828.

Nectar e Infinita

A destilaria escocesa Glenmorangie traz ao Brasil duas de suas mais sofisticadas criações: o Nectar 16 anos e Infinita 18 anos. A Glenmorangie existe desde 1843. Hoje, ela é liderada pelo Diretor de Criação de uísque Bill Lumsden.

Ninetto Trattoria

O Ninetto Trattoria acaba de anunciar uma novidade em sua programação. O público poderá desfrutar de uma nova experiência gastronômica no shopping Eldorado. O Ora Felice, conhecido como um happy hour que combina a tradição italiana com a descontração paulistana. O Ora Felice oferece taças de vinhos da casa por R$25 e o clássico coquetel Aperol Spritz por R$29.