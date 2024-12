Lágrima Bar tem clima intimista, boa música e coquetéis que não irão deixar ninguém triste

Olá, amigos do Balcão! Todos bem?

Tem um poema da Alice Ruiz, belamente musicado pelo Itamar Assumpção, que diz assim: ‘A cada mil lágrimas sai um milagre’ (Milágrimas).

Pois bem, acho que nem precisou de tantas lágrimas para que um novo e ótimo bar nascesse em São Paulo. Falo do Lágrima Bar.

O Lágrima fica embaixo do ‘retrofitado’ (existe essa palavra?) Edifício Renata, na Vila Buarque. Por enquanto, ele está escondido atrás de uma famosa loja de tênis - mas no próximo ano também deve ocupar o espaço da frente com uma espécie de espera para o bar.

Coquetel do Lágrima Bar Foto: Tales Hidequi

Pequeno, intimista, com luz baixa e boa música saindo do toca-discos (quando eu fui tinha uma deliciosa pegada anos 80 com a Chiara no comando das picapes), a casa pode ser até um bom ambiente para afogar as mágoas e derramar umas lágrimas fugidias (hoje eu tô gastando...), mas meu conselho de amigo é que você vá feliz e aberto para aproveitar a boa coquetelaria da casa.

A carta é assinada por Ciro Tupi - com colaborações e criações de Gunter Sarfert e Carlos Franco.

AM Martini Foto: Tales Hidequi

Entre os autorais, recomendo o seco e umami Prophecy (Awamori, jerez fino, luxardo bianco e solução salina). Outros que fizeram minha cabeça são: Néctar ( jerez, vermute dry, damasco e mel) e o AM Martini (Blend de cachaça, biscoito amanteigado,cold brew, licor de café e coco).

Atenção também para uma interessante lista de clássicos. Aqui, experimente o Eeyore’s Requiem e o Marsala Martini.

Versões de martini no Lágrima Foto: Tales Hidequi

O Lágrima Bar fica na Endereço: Rua Major Sertório, 95, Vila Buarque.

Viagem com Santana

A “Viagem com Santana” chegou a sua segunda edição. No próximo dia 10 de dezembro, 7 clientes irão embarcar em uma experiência exclusiva (com o bar reservado apenas para eles). Depois do dia 10, o próximo “voo” sai dia 28 de janeiro.

Durante o evento, limitado aos sete lugares do balcão, Gabriel comanda uma degustação de coquetéis exclusivos, desenvolvidos com diferentes técnicas.

Todos os drinques contarão com um elemento interativo e um prato com inspiração latina para harmonizar. O menu inédito é assinado pelo chef Eduardo Ortiz, dos restaurantes mexicano Metzi e Atzi.Com poucos lugares, as três edições do evento terão reservas obrigatórias pelo e-mail contato@santanabar.com.br ou pelo telefone (11) 99631-1026. A experiência custa R$ 690 por pessoa. Na Rua Joaquim Antunes, 1026.

O bastender Gabriel Santana, que comanda o Santana bar em Pinheiros Foto: Clayton Dantas

8 anos do Picco

Um dos bares mais legais da cidade vai fazer um festão para comemorar seus 8 anos de vida. Neste domingo, dia 8, Lula Mascella e Luisinho Siciliano, irão receber bares amigos para celebrar a data. A partir das 18h, drinques do Bar dos Arcos, Boca de Ouro, Exímia, Santana, Subastor e TanTan também estarão no setlist etílico da casa. Na Rua Lisboa, 294.

Mangroni, do bar O Picco. Foto: Tales Hidequi/O Picco/Divulgação

Bar dos Arcos

Bar dos Arcos encerra o ano com evento comemorativo e presença de convidados especiais. No dia 11 de dezembro, Mia Rossi, Head Bartender do Bar dos Arcos, recebe três dos principais nomes do cenário da coquetelaria para um Guest Bartender, onde irão apresentar criações exclusivas que prometem encantar os amantes da alta coquetelaria. São eles: Fabio La Pietra (SubAstor), Lula Macella (Picco) e Allan Suarez (Matiz). No Theatro Municipal de São Paulo – Praça Ramos de Azevedo, s/n.

Bar dos Arcos. FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Exímia

Neste sábado, 7, o Exímia (bar de coquetelaria do premiado Márcio Silva) recebe Aaron Diaz. Para quem é do mundo dos drinques, trata-se de um nome familiar. Aaron Diaz é o responsável pelo premiado bar Carnaval, em Lima, no Peru. O guest começa às 20h. Na Rua Dr. Mário Ferraz, 507 - Itaim.

Onda Laranja

No próximo sábado, 7, acontece a festa “Onda Laranja”, evento exclusivo promovido pela Aperol Spritz para marcar o início do verão e ser o esquenta oficial dos Réveillons de Mil Sorrisos (AL), Let’s Pipa (RN), Carneiros (PE) e Viva Caraíva (BA). A festa será no icônico Espaço Varanda, na Zona Sul da capital, com line up bem eclético reunindo atrações como Bhaskar, Luísa Viscardi, Cat Dealers, Chuvisco, Atitude 67 e Jeito Moleque, além de uma experiência gastronômica e cenografia instagramável.

Adriana Pino na Itália

Adriana Pino e Biruta da Terra viajaram juntas para conhecer o Camparino in Galleria, histórico bar da Campari, que fica no coração de Milão, na Itália. Pino, que foi jurada do Campari Bartender Competition por dois anos, foi a acompanhante de Biruta da Terra durante a viagem (foi ela quem venceu a edição do campeonato realizada neste ano). Na visita ao local, as bartenders compartilharam experiências sobre o tradicional bitter vermelho italiano, um dos principais da coquetelaria mundial.

“Durante a visita ao Camparino, participamos de experiências exclusivas feitas com drinks da marca, além de um jantar incrível com o time que nos recebeu por lá. Fomos até a Galleria Vittorio Emanuele II, onde tivemos a oportunidade de entender ainda mais sobre a conexão da Campari com artistas e influenciadores e a importância dela para a história da coquetelaria ao redor do mundo. Também visitamos bares e pontos turísticos em Milão, Veneza e Torino”, conta Adriana Pino.

Além disso, elas tiveram a experiência do Negroni Vintage da sala Gaspare Campari juntamente com os demais jurados Marco Padin e Sergio Renan.

Adriana Pino Foto: NUBRA FASARI

Trilha

A trilha cervejaria fecha 2024 com o lançamento da Imperial Oyster Stout - uma cerveja encorpada, aveludada como notas de café, chocolate e caramelo, toques marítimos e umami. A Trilha resolveu reinterpretar o estilo Stout ao conhecer o trabalho da Enfim Ostras, que fica em Ilhabela, SP, e é um projeto de Felipe Casertani, biólogo com mestrado em Aquicultura. Para marcar o lançamento, a trilha recebe a Enfim Ostras, na unidade do Itaim, no dia 12 de dezembro, das 18h às 22h. O evento é aberto ao público e tem menu especial em parceria com a Enfim Ostras. Traz ostras de diversos mares, como os de Cananéia, Alagoas e Florianópolis; e uma seleção de ostras temperadas. Os valores que variam de R$ 17 a R$ 50. A Trilha do Itaim fica na Rua Pedroso Alvarenga, 569.