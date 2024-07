O bar que iniciou muita gente no mundo da coquetelaria acaba de lançar uma nova carta; conheça

Olá, amigos do Balcão!

Todos bem?

Hoje vamos falar daquele bar que foi (e continua sendo) importante para a formação etílica de muita gente - inclusive a minha.

Há 15 anos, quando tudo ainda era mato (ou quase) no mundo dos coquetéis em SP, o Sub ensinou muita gente a beber negroni, oldfashioned e outros clássicos.

Posso falar por mim, não peguei a fase do MyNY Bar, mas dei meus primeiros goles (sabendo o que estava bebendo) no já fechado Casa Café (do Marco de La Roche) e, claro, no SubAstor.

PUBLICIDADE

TB SAO PAULO SP 30/05/2024 PALADAR - DRINKS/ SUBASTOR - Drink rabo de galo, no bar Subastor, na zona oeste de São Paulo. FOTO Taba Benedicto/Estadão Foto: Taba Benedicto/Estadão

Lembro das rodadas de Osama Pick-Me Up (um drinque de rum e café criado por Fabio La Pietra) e do atendimento sempre nota mil do Diougo Extrema (que está no Sub há 14 anos). E de como eu e me amigos tínhamos que nos programar para chegar cedo - já que a casa enchia (e ainda enche ) muito rápido no sábado.

São tantos serviços prestados aos amantes da coquetelaria que é chegada a hora de celebrar uma nova carta por lá.

Trata-se da sexta geração da série Biomas do Brasil. A criação dos drinques é um trabalho colaborativo entre Fabio La Pietra, Alex Sepulcro e Ítalo de Paula.

TB SAO PAULO SP 30/05/2024 PALADAR - DRINKS/ SUBASTOR - Na foto os drinks caatinga e mata atlântica, no bar Subastor, na zona oeste de São Paulo. FOTO Taba Benedicto/Estadão Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE

Os destaques da nova carta são o Caatinga (com óleo de babaçu, amaro cola, jerez, amaro rosato e vinagre de amora) e o Cerrado (cold Brew, tequila, bacuri e óleo de coco).

Gostei muito também do Pantanal - com pequi, água de tomate, champagne acid, awamori, saquê, camomila e pó de batata doce.

Com esse novo trabalho, cresce a expectativa do Sub em colocar entre os 50 melhores bares do mundo (de acordo com a lista do The World’s 50 Best Bars). Atualmente, o Sub ocupa a posição de número 58.

Alex Sepulchro Foto: Arquivo pessoal

A carta tem uma série de drinques batizados de SubClássicos - clássicos com um diferencial do próprio Sub. Nesta linha, eu iria no Tropical Old Fashioned e no Sub-zero Martini.

PUBLICIDADE

Outra novidade é o espaço para clássicos brasileiros, como a Caipirinha, o Rabo de Galo e o Macunaíma. Ah, se você não quer saber de álcool, pode experimentar os ótimos coquetéis zero álcool da carta.

Vida longa ao SubAstor!

O Sub fica embaixo do Astor, ponto tradicional da boemia da cidade.

Na Rua Delfina, 163 - na Vila Madalena.

O Dry Martini da casa Foto: Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE

Festa

O Sylvester completa 6 anos e está programando uma festa para esse domingo, dia 14, das 12h às 17h. Além dos drinques do mestre Frajola, a festa vai contar com drinques de Márcio Silva, Thiago Pereira, Ricardo Miyazaki, Reinaldo Hirata e muito mais. Lá na Rua Maria Carolina, 745.

Edith

O Edith reabre nesta semana com algumas mudanças no cardápio e no perfil da casa. Depois de fechar por poucos dias para ajustes, a casa agora passa a se chamar Edith Bistrô. Sob o comando da chef Dani Borges, clássicos da cozinha francesa como Bouef Bourguiguinon e Camarões à Provençal continuam no cardápio. O Edith passa a focar nos drinques clássicos e com pegada francesa, com curadoria do sócio Fernando Brito.