Passaporte carimbado: uma coquetelaria brasileira e cidadã do mundo no Exímia

Olá, amigos do Balcão!

Todos bem?

Que semana, hein?!

Com a realização do BCB (Bar Convent), no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, uma série de bartenders de todo Brasil e do mundo estiveram por aqui.

Guests animados aconteceram quase que simultaneamente nos principais bares da cidade.

Quem teve fôlego, fígado e saúde aproveitou.

A semana foi coroada com o anúncio de três brasileiros entre as 100 pessoas mais influentes do mundo das bebidas e bares. A prestigiada revista de Londres, a Drinks International, apontou Márcio Silva (52ª - presente em todas as edições), Fabio La Pietra (77ª) e Thiago Bañares (80ª).

Aliás, Monica Berg (Tayer + Elementary), considerada a pessoa mais influente do mundo das bebidas, estava no Brasil. Ela participou de eventos da Campari (BCB) e visitou alguns bares.

Entre as novidades da semana, destaque para a apresentação de uma versão definitiva ou atualizada da carta de coquetéis do Exímia - casa recém-inaugurada dos irmãos Gabriel e Nicholas Fullen (Grupo Locale) junto aos sócios Márcio Silva e Manu Buffara.

MYNAMEIS Foto: Juliana Primon

Capitaneados por Márcio Silva, a equipe de bar conta com nomes como Victor Venegas Salinas (Black Risas), Carlos Franco, Grace Kyoko Sato, Saulo Souto, Axtro Galactik e mais.

Esse balcão já escreveu sobre a primeira e mais enxuta versão da carta. Mas, agora, com o quadro completo, é possível entender melhor os caminhos deste novo trabalho.

Nos coquetéis, Márcio Silva constrói um Brasil, uma ideia de brasilidade, conectada com o resto do mundo. Silva e seu time destilam, clarificam e preparam tragos brasileiros, mas com linguagem universal. Não é o Brasil do cartão postal. Ou do clichê. É outra coisa.

Penso que os drinques do Exímia se misturariam com os locais em balcões de Atenas, Londres, NY, Madri... São coquetéis repletos de carimbo no passaporte. Uma coquetelaria cidadã do mundo.

Da nova leva, penso que o Minduim traduza melhor o que tentei dizer aí em cima. Ele leva cachaça envelhecida em freijó, rum, sake, pasta de amendoim, agave e cítricos (repare quantas voltas no globo terrestre esse coquetel deu).

MINDUIM Foto: Juliana Primon

Outro que também me trouxe essa sensação de globalização foi o Mar-Íntimo - com tequila, cachaça com algas, vinho riesling, abacaxi, manga, manjericão e salicornia.

Se passarem pelo Exímia, bebam também o coquetel que indiquei quando da minha primeira visita, o Xolotl. Ele leva tequila, ameixa, morango e sal com especiarias (clarificado no licor Ballena).

Por fim, e para conectar com o início desta coluna, penso que, embora muito diferentes entre si, Márcio Silva, Fabio La Pietra e Thiago Bañares, tenham em comum essa parabólica fincada em solo brasileiro ( e olha que o La Pietra é italiano) mas sintonizada com o resto do mundo.

Exímia Bar

Rua Dr. Mário Ferraz, 507 - Itaim Bibi