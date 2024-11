Quando a coquetelaria encontra a cozinha tailandesa do restaurante Ping Yang; conheça

Olá,

Vamos falar um pouquinho de harmonização com coquetéis.

Agora (ok, não tãooo agora), com muitos restaurantes abraçando a coquetelaria em seus cardápios, o desafio de produzir um casamento feliz com a gastronomia é algo que se impõe.

Como vocês sabem, o cliente de restaurante já está habituado a arriscar uma harmonização com vinho. Convidá-lo a provar algo novo não é algo simples.

A opção pela harmonização com drinques é uma conquista “mesa a mesa”, “cliente por cliente”.

Neste contexto, quero chamar atenção para o trabalho do Ping Yang, do chef Maurício Santi.

O restaurante de pegada tailandesa é um sucesso incontestável nos Jardins (vide as filas de praxe). Quer saber mais sobre a gastronomia do lugar? Clique aqui.

Harmonização no Pink Yang Foto: Keiny Andrade

Com uma cozinha rica em sabores e pimentas, a harmonização não é um trabalho para amadores. Aqui, o consultor de bares João Piccolo (@atletadebalcao) dá um verdadeiro masterclass. Ele conversa com a cozinha picante do Ping Yang com drinques que vão “te preparar para o punch de alguns sabores”, “ressaltar a pimenta em certos drinques”, “amenizar a ardência das pimentas” e até “limpar o paladar”.

Nova carta de drinques do Pink Yang Foto: Keiny Andrade

Meus destaques: eu começaria por um aperitivo tipo Dirty Bamboo (sake, vermute seco, gim e picles de cebola). Esse é um coquetel que vai preparar o seu paladar para a refeição. Também não deixaria de experimentar o Py Smash - com pepino, hortelã, coentro, vinagre de arroz e aguardente. Outras ótimas surpresas são: Khao Kua ( Castanha do Caju, arroz tostado, gim e limão siciliano) e Cha Yen (chá tailandês, vodca, xarope de leite e amaro).

O Ping Yang fica na Rua Doutor Melo Alves, 767, Jardim Paulista.

O chef Maurício Santi Foto: Keiny Andrade

Novidade no Fel

O Fel, por meio do ótimo chef de bar Fábio Dias, segue com o seu propósito de apresentar drinques esquecidos ao grande público. Desta vez, a charmosa casa embaixo do Edifício Copan, apresenta 13 novos drinques. Estou curioso com o o cubano Lobo de Mar, original de Havana. Trata-se de um drinque com Havana Club 3 años, jerez fino e dry Curaçao. A receita foi retirada do livro Manual Oficial Club de Cantineros De La República de Cuba, impresso na capital cubana no ano de 1930. Em breve, vou conhecer a carta e trago e as boas novas para vocês. O Fel fica na Avenida Ipiranga, 200 – Copan (loja 69), República.

Drinques saudáveis

O recém-inaugurado The Fresh Goodies, focado em alimentação saudável, também tem coquetelaria. O trabalho foi desenvolvido pelo renomado bartender Alex Mesquita. Os drinques saudáveis de Alex são preparados sem açúcar refinado. Devo conhecer em breve também! Rua Lopes Neto, 15 - Itaim Bibi.

Tank Brewpub

Tem estreia nas torneiras da Tank Brewpub. Trata-se da Heavy Duties, uma cerveja do estilo RIS (Russian Imperial Stout), maturada por 14 meses em barril de bourbon e com 13% de teor alcoólico. A Heavy Duties está disponível em chope (R$35, com 300ml) e lata (R$45, com 350ml). Na R. Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros.

Caetano’s bar

Tem Masterclass de uísques japoneses no próximo dia 26 no Caetano’s Bar. Quem vai conduzir a experiência com os rótulos da The House Of Santiry é o especialista Maurício Porto (do Caledonia Bar). A partir das 20h, na. Av. Eng. Caetano Álvares, 5496 - Mandaqui.

Abadia 54

No dia 25, a San Basile vai lançar o seu produto de número 40. Trata-se do Abadia 54. No Bar Oculto - Rua Fidalga 120.

Il Covo

O Il Covo, speakeasy do empresário Dudu Pereira e do chef Carlos Bertolazzi, promove noite especial, no dia 26 de novembro, com guest bartenders em celebração aos seus 3 anos. Com carta reformulada – que segue sob consultoria de Danilo Nakamura – e drinques executados por Robson Bonfim, atual bartender da casa, o Il Covo vai receber os bartenders Raul Dias, Romário Barbosa e Fernando Spolaor. Na Rua Peixoto Gomide, 1901 - Jardins.