Sakerinha de morango é repaginada em bar localizado em cima de restaurante com estrela Michelin

Olá,

amigos do Balcão.

Todos bem?

Hoje vamos falar do Shiro, bar de coquetéis localizado em cima do Kuro - restaurante dono de uma estrela Michelin.

Por lá, há 8 lugares, sei lá, talvez 10 - com muita boa vontade . A exclusividade, claro, traz um público exigente, disposto a pagar mais por uma experiência que acompanhe o nível daquilo que o Kuro proporciona no andar de baixo.

A dupla formada por Danilo Nakamura (o Sucrilhos) e Renan Scussel topou o desafio (que como se não bastece foi acrescido pelo fato de substituírem a bartender Ana Gumieri que brilhou na primeira carta da casa).

Os dois já tinham entregado um ótimo trabalho na carta do Barouche. Aqui, Nakamura e Scussel focaram em poucos drinques, mas com objetivos claros e certeiros.

Vou destacar dois coquetéis: Mizu (R$ 54) e Ichigo (R$ 70).

Mizu, que significa água em japonês, propõe exatamente isso: parecer um copo d’água. Com uma combinação de shochu, sake seco, suco de maçã verde clarificado e vodca infusionada com nori, o drinque pode ser definido como “água com umami”. Tem um toque cítrico e uma certa salinidade. Surpreendente. Oxalá, no filtro lá de casa saísse uma água com essas características também.

Drinque do Shiro Foto: Tati Frison/Divulgação

Agora, acho que o maior impacto da carta está na subversão da malfadada sakerinha de morango. Bom, pra quem é da bolha da coquetelaria, sakerinha (e de morango ainda) é um pecado. A pessoa pode até perder sua carteirinha de “connoisseur” se for apanhada degustando uma sakerinha. Imagina, então, em um bar de luxo em cima de um restaurante estrelado?

Aqui, a dupla inverteu os tradicionais sinais da sakerinha de balada, transformando-a em um coquetel de classe. Ela leva suco clarificado de morango, sake, xarope de limão e uma dose de champagne Perrier Jouët Grand Brut. Curti a provocação e o resultado.

Shiro: Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César. Reservas pelo WhatsApp: (11) 91255-0906.

Parece uma sakerinha de morango, mas não é... Foto: Tati Frison

TRINCA GUEST INTERNACIONAL

Ale Bussab e Tábata Magarão, sócios à frente do Trinca Bar & Vermuteria, receberão o head bartender argentino Ariel Figueroa, do bar Doppelganger, de Buenos Aires. O guest acontecerá no dia 22 de outubro, das 19h às 23h.

Rua Costa Carvalho, 96, Pinheiros | Horário de funcionamento: de terça a sábado: das 18h à 01h | Fechado aos domingos e segundas.

TANQUERAY

Tanqueray, marca de gim premium, apresenta sua nova campanha global, a “It’s Showtime”. Ela foi filmada inteiramente em cenários emblemáticos do Brasil, como o Edifício Martinelli e a Sala São Paulo.Além de destacar o legado da metrópole paulista como polo de inovação e cultura, a decisão de gravar no Brasil faz parte de um reconhecimento da importância do mercado brasileiro para a categoria de gim global.

TERÊ

Na próxima segunda-feira, dia 21, o Terê vai receber Danillo Coelho, do Mila, para um jantar harmonizado. Danillo irá servir três etapas - e todos os pratos serão harmonizados com vinhos. O menu harmonizado custa R$250 por pessoa. O atendimento será em dois horários, às 19h30 e às 21h30. O Terê fica na Rua General Jardim, 427.