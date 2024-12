Na noite desta sexta-feira, 6, a 4ª Copa Cerveja Brasil revelou os grandes vencedores em uma cerimônia realizada na Academia da Cerveja, em São Paulo. O evento, organizado pela Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal), coroou os melhores rótulos entre 268 finalistas selecionados em etapas regionais.

Segundo Gilberto Tarantino, presidente da Abracerva, o concurso reflete a diversidade e a qualidade da produção brasileira. “O nível foi altíssimo, e as medalhistas mostram o quanto a cerveja artesanal do Brasil evoluiu. É gratificante ver essa regionalidade presente nos ingredientes e na cultura de cada localidade”, afirmou.

Associação Brasileira de Cerveja Artesanal coroou os melhores rótulos entre 268 finalistas selecionados em etapas regionais Foto: Natural box photo/ Adobe Stock

As melhores cervejas do Brasil em 2024

O grande destaque da competição foi a Alma Mater, da Cervejaria Stannis, de Jaraguá do Sul (SC), eleita a melhor cerveja do concurso com a medalha de ouro na categoria Best of Show. Essa clara de fermentação mista, que combina blond ale com levedura convencional e brettanomyces, já havia sido premiada na Etapa Sul.

A prata ficou com a Canoa Quebrada, da 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (PR). Inspirada no estilo gose alemão, a receita leva caju, um toque de brasilidade que, somado ao malte de trigo, resulta em uma bebida ácida, refrescante e com final salgado.

Já o bronze foi para a Walfänger Doppelbock, da Cervejaria Walfänger, de Ribeirão Preto (SP). O estilo alemão clássico, marcado pela baixa fermentação e notas de malte que equilibram dulçor e tostado, conquistou o júri especializado.

Como funciona o concurso

A Copa Cerveja Brasil premia com medalhas de ouro, prata e bronze os rótulos que alcançam a pontuação exigida em cada categoria durante as etapas regionais. Dentre os medalhistas de ouro, três são escolhidos como Best of Show na final nacional.

Os campeões ganham inscrições para representar o Brasil na World Beer Cup, prestigiada competição internacional promovida nos Estados Unidos pela Brewers Association, entidade parceira da Abracerva.

O concurso envolveu 137 cervejarias de 89 cidades em 21 estados e no Distrito Federal. Ao todo, 1.060 rótulos foram avaliados por um corpo técnico de 90 jurados. A competição contemplou 139 estilos, incluindo categorias brasileiras como Catharina Sour, Manipueira Selvagem e Brazilian Hop Beer, em um esforço para valorizar a identidade nacional na produção.

Entre os destaques, a Catharina Sour foi o segundo estilo com mais inscritos, com 35 amostras, atrás apenas do American-Style India Pale Ale, que teve 45 inscrições. O uso de ingredientes locais também brilhou, como nas 23 amostras de Coffee Beers, reforçando o papel da brasilidade na cerveja artesanal do país.