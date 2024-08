A casinha dos anos 40 que abriga o Varal está em festa. Um ano de portas abertas e a comemoração inclui novos coquetéis autorais e pratos para compartilhar. Um dos sócios e responsável pelo cardápio da casa, Hyssa Abrahim Filho, se mantém fiel à aposta de pratos e drinques feitos com ingredientes brasileiros.

Entram na lista de novidades do bar o drinque Esquidô, feito de cachaça canelinha, água de coco, limão tahiti, extrato de baunilha, cumaru e clara de ovo pasteurizada; o A culpa é sua, que leva gin, cupuaçu, vermute dry e wasabi ; o Tupã, com cachaça prata, Cointreau, Campari e café, e o aromático Clarinha, com cachaça canelinha, limão, milk punch e vinho de manga. A seleção de novos driques tem ainda uma versão atualizada do Bombeirinho de boteco. No Varal, ele feito com uma combinação de cachaça, suco de laranja e xarope de amora.

Bons drinques e ambiente com cara de casa são destaques no bar Varal, em Pinheiros Foto: Laís Acsa

As opções de comidinhas também foram ampliadas no embalo dos festejos de um ano do Varal. Aposte sem medo de ser feliz em pratos para compartilhar, como a croqueta de pato no tucupi, o bolinho de arroz com chutney de cebola e a sopa de tomate acompanhada de queijo quente feito com gruyére, jalapeño e cebolinha.

Rua Artur de Azevedo, 636, Pinheiros, tel.: 11 96636 0310. Terça a quinta-feira, das 19h à 0h. Sexta, das 19h à 1h. Sábado, das 17h às 00h