‘Bartenders estão agora emergindo como estrelas da indústria', diz Jonathan Gabbay

O Champagne Bar, localizado no antigo salão de festas do icônico The Surf Club, traduz o glamour atemporal de Miami. Famoso por sua incomparável seleção de champanhes e destilados raros, o espaço conta com coquetéis que celebram a história da cidade, como Old Man & the Sea, que combina uísque Mitcher’s, xerez com tutano, licor Grand Marnier Grande Cuvee Revelation, sal e champanhe Lallier. Aos finais de semana, o som de jazz ao vivo e colaborações com mixologistas premiados dão um toque extra ao ambiente.

Com curadoria de Jonathan Gabbay, diretor do Champagne Bar, o local busca refletir a essência da exclusividade do The Surf Club. Agora, Jonathan participa do Paladar Convida, uma série de entrevistas com grandes nomes da gastronomia, hospitalidade e coquetelaria, para falar sobre as tendências, novidades e desafios desse setor.

Quais são os principais desafios no mercado de coquetéis e como o Champagne Bar os enfrenta?

Para nós, como um bar de hotel nos Estados Unidos, o desafio está em mostrar que somos mais do que apenas uma conveniência para os hóspedes do hotel. Nosso objetivo é oferecer uma experiência distinta e coquetéis excepcionais que se destaquem, não apenas como uma parada antes do jantar, mas como um destino por si só. Para alcançar isso, abraçamos a inovação contínua e nos mantemos à frente—não seguindo todas as tendências, mas focando no que realmente melhora a experiência de nossos clientes. Cada membro da equipe está comprometido em dominar novas técnicas e oferecer consistentemente uma experiência excepcional que encante nossos convidados.

A mixologia é um campo em crescimento e empolgante. Como alguém pode começar? O que você recomendaria para quem quer fazer carreira na área?

PUBLICIDADE

Assim como os chefs na era de Paul Bocuse na França, os bartenders estão agora emergindo como estrelas da indústria, com nomes notáveis como Rémy Savage, Simone Caporale e Marcio Silva liderando o caminho. Esses profissionais, que atuam como embaixadores da mixologia, abriram portas para que pessoas apaixonadas pela arte possam segui-la como carreira. Se eu pudesse dar um único conselho, seria ter paciência e abraçar a curiosidade. Comece como auxiliar de bar (barback), busque continuamente novos conhecimentos e ativamente crie conexões—faça perguntas e se conecte com outros na indústria para ampliar sua experiência e oportunidades.

Le Sirenuse Champagne Bar, na Flórida (EUA), melhor bar de hotel pelo prêmio Virtuoso de 2019. Foto:

Como você enxerga a inovação na área? Como o The Surf Club está inovando no mercado de coquetéis de Miami?

Observamos um genuíno entusiasmo por inovação e pela experiência dos coquetéis por parte da nossa gestão, equipe corporativa e convidados. À medida que cresce a demanda por criatividade nos coquetéis, nos esforçamos para equilibrar tradição e inovação, aperfeiçoando até os drinks mais clássicos, enquanto também oferecemos coquetéis exclusivos que surpreendem o paladar.

Como você vê a cena de bares de coquetéis no Brasil? Poderia comparar as cenas de coquetéis do Brasil, de Miami e de outros mercados que você conhece?

PUBLICIDADE

A cena de bares de coquetéis no Brasil é forte e reconhecida mundialmente, com figuras proeminentes como Márcio Silva, Fabio La Pietra e Thiago Bañares na linha de frente. A cena em São Paulo é particularmente semelhante à de Miami, dado seu ambiente latino, inspirações e perfis de sabor. Durante minha participação especial no Exímia, percebi que os clientes foram muito receptivos aos nossos coquetéis, e os drinks que provei pela cidade me lembraram fortemente do que oferecemos em Miami.

Como você enxerga o Champagne Bar do The Surf Club daqui a cinco, 10, 15 anos? Como você vê sua evolução para as próximas gerações?

Eu vejo o Champagne Bar como um ícone atemporal que mantém um ar de exclusividade enquanto oferece um serviço excepcional a cada cliente. Pessoalmente, espero que o bar alcance reconhecimento internacional, mas, acima de tudo, estou comprometido em preservar nossa cultura de excelência, promover a inovação contínua e servir coquetéis impecáveis.