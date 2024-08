Três mulheres comandam a Japas Cervejaria. São 10 anos de história este ano, que serão festejados com muita cerveja, claro. As mestres cervejeiras Maira Kimura, Fernanda Ueno e a designer gráfica Yumi Shimada começaram os trabalhos em um território ainda dominado por homens em 2014. A primeira cerveja produzida pelo trio foi uma american pale ale incrementada com wasabi. “Batizamos a cerveja de Wasabiru e até hoje é mais vendida da marca”, lembra Maira Kimura. “Fomos convidadas a fazer essa cerveja na Cervejaria Nacional, em Pinheiros; lançamos o lote na segunda-feira e na sexta já tinha acabado, foi aí que começamos a pensar em criar uma marca própria.

A Japas é uma cervejaria cigana, ou seja, a produção e a distribuição são feitas a partir da infraestrutura de cervejarias parceiras. O trio de empreendedoras começou a produzir em uma fábrica de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Hoje, a marca desponta com a fabricação da bebida, simultaneamente, em cervejarias brasileiras e também no exterior.

A Wasabiru é mais vendida entre os seis cervejas que a marca mais produz Foto: Bruno Fujii

“Produzimos desde 2019 nos EUA, em 15 estados, e este ano começamos a produzir em Taiwan”, explica Maira. “Nosso modelo de negócio permite que a gente produza em qualquer lugar do mundo; enviamos a receita, as cervejarias produzem e ganhamos royalties com a marca”. O modelo de negócio permite ainda que as sócias morem em locais diferentes. Maira está atualmente em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Fernanda e Yumi moram em São Paulo.

A Japas Cervejaria mantêm seis tipos de cerveja fixas nas prateleiras de mercados como os da Liberdade, em São Paulo, onde os rótulos irresistivelmente poéticos criados por Yumi se destacam entre outros tantos de cervejas quase sempre feitas para agradar ao público masculino. As cervejas Wasabiru (American Pale Ale com wasabi, 5,5%), Matsurika (Bohemian Pilsner com jasmim, 5%), Oishii (Witbier com gengibre e cascas de laranja, 4,7%), Neko (IPA, West Coast IPA, 5,7%), Onigiri (Rice lager sem glúten, 4,2%) e Hanami (Sour Ale com cereja, jasmim, hibisco e amêndoas, 4%).

A cerveja Oishi, que em japonês significa muito gostoso, com gengibre e cascas de laranja Foto: Bruno Fujii

Todo mês é lançada ainda uma cerveja sazonal, em embalagem de 473 ml. São cervejas vivas, não pasteurizadas, que variam conforme a sazonalidade dos ingredientes ou a estação do ano. Em outubro, o trio de criadoras da marca lança a cerveja comemorativa de 10 anos, a Kanpai, uma Grape Ale, 8%, com direito a festança no Pavilhão Japonês no Parque do Ibirapuera.

Os planos para os próximos 10 anos? “Estamos começando a planejar um espaço próprio para vender a cerveja, um brew pub pequeno, com clima de izakaya”, antecipa Maira. Aguardemos...