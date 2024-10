Confeitaria Flakes lança blend exclusivo da Orfeu Cafés

Existe combinação melhor do que um docinho e um café passado na hora? Para elevar essa experiência ao máximo, a confeitaria Flakes juntou-se com Orfeu Cafés Especiais para lançar um novo blend exclusivo para harmonizar com as criações da casa.

“Quando abrimos a nossa primeira unidade, ainda em Porto Velho, percebemos o quanto agregaria aos clientes servir um café especial junto aos nossos doces”, conta Leonardo Borges, idealizador da Flakes.

Café exclusivo da Flakes, feito pela Orfeu Foto: Flakes/Divulgação

Ele acrescenta que a parceria é a realização de um sonho antigo. “Sempre tive uma imensa admiração pela excelência e brasilidade da marca. Para nós será um grande prazer que todos possam descobrir e degustar um café que transforma o comum em extraordinário, assim como nossas sobremesas”, diz.

A criação é equilibrada, com boa doçura, torra e acidez média e notas aromáticas frutadas de chocolate e caramelo. A produção é feita com o blend de grãos Arábica, a mais de 1.100 metros de altitude por profissionais apaixonados pelo ofício e que cultivam o café brasileiro mais premiado do mundo.

A embalagem, de 250g, que combina o verde pistache da Flakes, com a elegância de Orfeu Cafés Especiais (R$38,90), já pode ser adquirida somente nas duas unidades da confeitaria em São Paulo, localizadas no Itaim Bibi e no Brooklin. Além disso, o envio nacional estará disponível pelo site em breve.