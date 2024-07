“Arriba, abajo, al centro y pa dentro” é o grito de guerra de quem adora tequila. Uma bebida destilada originária da cidade de Tequila, no México, é um “suco fermentado” de agave-azul, ou maguey, planta suculenta gigante. Os especialistas recomendam que ela seja bebericada a “los besos”, de pouquinho em pouquinho, deixando-se a bebida por um tempo na boca e só depois engolindo-a.

Essa é a forma preferida de Ricardo Takahashi Paulon, chefe de bar do Beefbar São Paulo e Song Qi. O barman também diz que uma forma comum de consumir tequila é com frutas cítricas, como limão, abacaxi e toranja. Outros até adicionam o tajin (tempero mexicano apimentado) sobre essas frutas, mordendo-as e depois tomando-se a tequila.

Dia 24 de julho é conhecido como o Dia Internacional da Tequila e, para comemorar, trazemos dicas sobre esse esse destilado muito famoso mundialmente, pedimos para o especialista dizer como escolher tequila, quais critérios procurar e curiosidades sobre como tomá-la no dia a dia.

Qual a melhor tequila?

Existem diferentes tipos de tequila, como branco, reposado (envelhecida por pelo menos 60 dias) e añejo (envelhecida por pelo menos um ano). Logo, o primeiro passo é escolher o seu preferido para, assim, acertar na escolha da tequila. Por isso, Takahashi recomenda que se prove tudo para, assim, saber qual é a sua preferida, descobrindo com a qual se identifica mais.

O que buscar em uma boa tequila?

Dois critérios devem ser notados ao se comprar uma tequila: se ela é 100% agave e se tem o selo do CRT (Consejo Regulador del Tequila), organização que regulamenta as tequilas mundialmente.

Pesquise sobre marcas

Pesquisar sobre a marca que se tem interesse também é uma excelente estratégia para garantir a melhor tequila. Ao buscar mais informações sobre, você se certificará da qualidade da bebida e sua história.

De onde vem a tequila?

Em relação à origem, a tequila original vem do México, mas não de todo o país. Algumas regiões. Segundo Ricardo Takahashi, algumas regiões produtoras são Jalisco (o maior produtor), Guanajuato, Michoacan, Nayarit e Tamaulipas.

Como tomar tequila com sal e limão?

Você já se perguntou por que se bebe tequila com limão e sal? Sugere-se que a ordem da tequila seja: sal, tequila e, por fim, o limão. É assim que manda a tradição. Takahashi explica que nas haciendas (fazendas) as pessoas costumavam beber a tequila logo após sua destilação e a alta concentração de álcool cortava suas bocas. Por isso, eles chupavam limão e colocavam sal nos cortes para cicatrizar mais rapidamente. A moda pegou e esses componentes se tornaram o “ritual” da tequila.

Qual é o jeito certo de tomar tequila?

Acompanhada de frutas como abacaxi, limão, toranja e goiaba, a tequila fica muito saborosa. Para harmonizar, a dica do especialista é consumi-la juntamente com carnes e queijos curados, pimentas e com ervas como capim santo, menta, hortelã e manjericão. E a tequila é tão versátil que até acompanhando um cafezinho ela vai bem.

Como usá-la na coquetelaria?

A tequila é uma ótima base para receitas de coquetel, combinando-a com outros destilados, frutas e ervas. Confira três receitas deliciosas de drinques com tequila para fazer em casa:

Margarita

Margarita clássica. Foto: weyo/Adobe Stock

Um dos clássicos da coquetelaria, a margarita foi criada no México, como vimos, terra-natal da tequila, e leva cointreau e suco de limão. Com uma borda enfeitada com limão e sal, é a mistura perfeita para saborear o destilado mexicano.

Confira a receita

Drinque de tequila com hortelã

“Hermanos”, drinque de tequila com hortelã Foto: @leosouza

Esta receita simples e prática traz o herbal do hortelã com o sabor cítrico dos sucos de laranja e limão siciliano em uma combinação saborosa e bem refrescante, com direito até a refrigerante de gengibre.

Confira a receita

Drinque de pêssego, limoncello com tequila

Delicioso drinque de tequila Foto: Bambu Restaurante

México e Itália se encontram nesta receita fácil e rápida que leva tequila branca e limoncello. A combinação das duas bebidas alcoólicas com néctar e licor de pêssego dá um sabor delicioso que vale muito a pena provar.

Confira a receita