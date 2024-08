Qual é o melhor café solúvel?

Café solúvel, sim! Especialistas aprovaram a solução. Com uma condição: que fosse arábica liofilizado. Quem tinha cantado a bola, tempinhos atrás, foi Isabela Raposeiras, a barista mais renomada e premiada do país: “Trabalho há 24 anos com café e não tenho mais paciência de viajar com café em grãos e um monte de parafernália para tomar um café decente quando acordo. Levo café instantâneo mesmo”.

Colegas, coffee geeks (os nerds do café) e amigos ficaram ressabiados. E Paladar também. Mas formou, junto à própria Isabela, uma equipe de experts para testar às cegas e de acordo com as instruções de preparo das embalagens, meia dúzia de marcas encontradas nas prateleiras de supermercados.

O que é café arábica?

Diferente do grão de café robusta, o mais popular, de sabor mais intenso e áspero, o arábica foi descoberto nas florestas de altitude da Etiópia e hoje é o mais plantado mundo afora. Tem um pouco menos de cafeína, mas é mais aromático e adocicado na boca.

Em sentido horário, os jurados Isabela Raposeiras, Mariano Martins, Raphael Despirite e Tiago de Mello Foto: Alex Silva

O que é café liofilizado?

Liofilizar, grosso modo, é a remoção da água para melhor preservar materiais perecíveis. Não à toa, é o processo básico para a comida de astronauta. No caso do café, a liofilização funciona congelando o ingrediente a temperaturas de até -50° C, o que provoca a granulação. Os cristaizinhos formados conseguem reter sabor, aroma e nutrientes, normalmente numa concentração muito maior do que o café moído comum.

Café liofilizado é solúvel?

Sim! E instantâneo também, portanto, a solução mais rápida para preparar um cafezinho. Antigamente, café solúvel era feito com a variedade robusta por pulverização sob vácuo e, bem, o sabor deixava a desejar. Hoje, já rola um arábica de boa origem e qualidade produzido de outra forma - a liofilização.

O teste

Posto isso, a proprietária do Coffee Lab, o produtor Mariano Martins (da Martins Café), o chef e especialista em cafés Raphael Despirite (do Fechado Para Jantar e da Suflex) e o barista e músico Tiago de Mello (da Cafeteria Pato Rei) se renderam ao desafio. Buscaram corpo, persistência, intensidade, notas olfativas e gustativas. Provaram, reprovaram (literalmente) e elegeram as melhores marcas para o preparo a jato de um cafezinho.

Dentre as conclusões unânimes, os jurados destacam que a diluição indicada pelos produtores é excessivamente concentrada (vale colocar água a gosto!) e que as duas marcas campeãs fazem mais bonito do que a maioria dos cafés moídos disponíveis no varejo.

Paladar testou às cegas cafés solúveis liofilizados e Native ganhou o pódio Foto: Alex Silva

As melhores marcas de café solúvel

Native Juan Valdez Três Corações Portinari

Na avaliação dos jurados, as 6 marcas em ordem alfabética: