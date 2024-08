Saiba o que pedir na primeira casa especializada em matcha de São Paulo

De repente, todo mundo parece ser fanático por matcha. De Gwyneth Paltrow a Zendaya, passando por Serena Williams, Dua Lipa, Brad Pitt e também Fabiana Ikawa e Débora Taira. Normal se você ainda não tiver ouvido falar nas duas últimas. Afinal, é amanhã, dia 10 de agosto, que as empresárias abrem a primeira casa especializada em matcha de São Paulo.

No bairro da Liberdade, a Matcha Minka usa o incensado pó de chá verde para preparar lattes, sorvete do tipo soft, bolo chiffon, gelatina e choux cream, entre outras receitas. O ingrediente-chave, vale ressaltar, tem estirpe!

Fabiana passou meses acordando de madrugada para fazer telefonemas. O motivo? Negociar com Yamacho Meicha, produtor secular de matcha de Shizuoka, província japonesa que abriga o monte Fuji e a principal produção de chá: “Japonês é muito desconfiado, mas a gente já tinha testado dez matchas e esse era o mais especial, gastei todo o japonês que eu sabia para convencê-lo a exportar para nós”.

Nova casa temática da Liberdade serve matcha latte com soft de matcha. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

Premiado em Tóquio por sua qualidade, o tal matcha é classificado como premium. Trata-se de um pó verde vibrante, parecido com um talco, obtido de brotos macios de Camellia sinensis – o famoso chá verde. “Ele é plantado no sombreamento para desenvolver mais clorofila e, quando começa a crescer, tem mais vitaminas e concentra todos os benefícios”, explica Débora.

Nesse momento, as folhinhas são colhidas, “cozidas no vapor para manter os bioativos” e, depois de secas, moídas à mão, em pilão de pedra. É esse nobre insumo que protagoniza as bebidas e sobremesas da Matcha Minka. A grande estrela do menu, vale dizer, é sorvete.

“No mês passado participamos do Festival do Japão 2024 e nosso estande chegou a ter duas horas de fila, porque todo mundo que provava nosso soft sentia o gostinho do Japão. É isso que a gente quer”, confessa Fabiana, que morou por lá e sente saudade desse tipo de sabor.

Na Matcha Minka o chá é feito de maneira tradicional, na hora, e entra em preparos como o latte com purê de morango. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

Na lojinha de dois andares, o cremosíssimo e lácteo sorvete pode ir parar em casquinha (R$ 20), no parfait, uma espécie de sundae exagerado, com direito a doce de feijão, gelatina e bolo de matchas caseiros, iogurte grego, mochi, flocos de milho e praline de castanha-de-caju (R$ 37) e até “flutuar” sobre gelo e matcha latte no chamado float (R$ 30).

Há ainda outras versões de latte, das quais se destacam a ichigo (com purê de morangos frescos e leite integral) e a lavanda (com xarope artesanal da flor), ambas vendidas frias (a R$ 25 cada, com acréscimo de R$ 5 no caso de leite vegetal).

Para qualquer bebida, o matchá é preparado na hora, seguindo o ritual da cerimônia do chá. “A temperatura da água é importantíssima, tem que ser de boa qualidade e estar a menos de 80°C para não queimar e nem mudar as propriedades do ingrediente”, explica Débora.

Na foto, as fundadoras da Matcha Minka, Fabiana Ikawa e Débora Taira. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

Com utensílios tradicionais, dois gramas pesados do pó são incorporados a 50 gramas de água. Isso se aplica aos soft drinks e doces mencionados, mas também a refrescos (com suco de cranberry ou água tônica, por exemplo, a R$ 23 cada) e ao hojicha (o matcha premium diluído em água, R$ 16).

No caso dele, a dica é pedir o choux cream de matchá (R$ 18) ou o bolo de limão e blueberry (R$ 25 a fatia). “O matcha é muito versátil, o nosso tem o amargor agradável e muitas notas de umami, tem menos cafeína que o café, mas ajuda a concentrar, fortalece o sistema imunológico, reduz os níveis de glicose e desestressa. É o chá da felicidade!”, filosofa, sem esconder orgulho, Fabiana.

Matcha Minka

R. Américo de Campos, 28, Liberdade. Ter. a dom., das 09h às 18h. Tel.: (11) 96635-3887