A costela de porco é uma parte importante da cultura gastronômica de alguns países, como o tradicional churrasco estadunidense e as diferentes formas de preparo do continente asiático, sendo servida com molhos feitos com muitos ingredientes. O seu sabor é tão bom que ultrapassa fronteiras e conquista o paladar de pessoas do mundo todo. No caso do Brasil, não é diferente. A costela de porco é muito apreciada por nós brasileiros, por causa do seu sabor incrível e por ser um peça de carne que combina muito bem com a churrasqueira. Mas o modo de preparo dela vai muito além. Ela pode ser assada no forno, servir como recheio para bolinhos, ser servida com um delicioso molho barbecue ou com um molho asiático, que também combina perfeitamente.

Para te ajudar a preparar aquela costela de porco perfeita, montamos um caderno com 5 receitas deliciosas e conversamos com o chef Helder Justo, do restaurante Varal 87 Mar e Terra, para dar algumas dicas sobre a melhor forma de cozinhá-la.

Como preparar uma costela de porco perfeita?

“Fazer uma costela de porco perfeita envolve alguns passos e cuidados para garantir que a carne fique suculenta, macia e cheia de sabor. São vários os pontos que merecem atenção, desde a cocção, que é o um dos principais atributos, até a escolha do tempero”.

Qual é o melhor acompanhamento para costela de porco?

“O melhor acompanhamento para costela de porco varia de acordo com o seu gosto pessoal, mas algumas opções clássicas e deliciosas incluem: batatas fritas e farofa”.

Qual é o melhor molho para costela de porco?

“Os melhores molhos para acompanhar a costela de porco, sempre são os agridoces, mas na minha opinião nada melhor do que o barbecue”.

Como deixar a costela de porco macia?

“O segredo para deixar uma costela suína bem macia e suculenta é a temperatura da cocção, ela deve ser feita de forma lenta e em temperatura baixa, no máximo, à 140°C”.

Qual é o melhor tempero para costela de porco?

“O tempero varia bastante e tem relação com a forma de cocção, mas nada melhor para temperar uma costelinha do que: alho, alecrim, sal, pimenta do reino e vinho branco”.

Agora que você já tem um boa noção de como fazer uma costela de porco bem macia e com muito sabor, confira 5 receitas de costela de porco:

Costelinha Suína ao molho de cerveja e batata souté

Costela de porco com molho de cerveja e batata souté Foto: Marcele Médece/Divulgação

Costela, cerveja e batata, uma combinação deliciosa e reconfortante. Confira essa receita de costela de porco assada no forno.

Veja receita

Bolinho de costela suína com molho bechamel

Bolinho de costela com molho bechamel Foto: Luiz Morales Tineo/Divulgação

Recheados com uma carne suculenta e acompanhados com um molho que dá um toque super cremoso. Confira essa receita de bolinho de costela de porco.

Veja receita

Costelinha Suína com molho barbecue

Costelinha Suína com molho barbecue Foto: Elvis Fernandes/ Divulgação

Costela de porco com molho barbecue, quem resiste? Um clássico delicioso perfeito para um almoço ou aquele churrasco de domingo sensacional.

Veja receita

Bolinho de costela de porco com creme de cebola

Bolinho de costela de porco com creme de cebola Foto: Rodolfo Regini/ Divulgação

Bolinhos são um ótimo aperitivo, mas também podem ser um prato principal incrível. Confira essa receita de bolinho de costela com creme de cebola.

Veja receita

Costelinha de porco com molho asiático

Costelinha de porco Foto: Ricardo Feltrin/Divulgação

Costela de porco servida com um molho leve e picante é uma daquelas comidas que você precisa experimentar. O sabor da carne unido com a picância e o aroma do molho formam um prato irresistível.

Veja a receita