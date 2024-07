Dominar o uso do forno é excelente pedida para quem deseja ampliar as possibilidades no mundo da cozinha. Os fornos, sejam eles a gás ou elétricos, são itens que podem agregar bastante em diversos preparos.

As receitas que listamos aqui seguem por dois caminhos: ou têm no forno as etapas principais da sua construção ou têm o forno como a cereja do bolo, funcionando como aparelho de suporte para a finalização das receitas.

Confira a seleção de receitas práticas e que podem te ajudar a dominar de vez o forno:

Pão caipira do Mocotó

Pão caipira da padeira Raquel Lima (Mocotó). Foto: Ricardo D'Angelo

PUBLICIDADE

Uma das funções mais reconhecidas dos fornos é a possibilidade de assar massas no ponto certo, possibilitando que o pão fique macio e aerado. Nessa receita, Raquel Lima, padeira do restaurante Mocotó, ensina a fazer um pão de forma caseiro utilizando uma técnica inusitada.

O passo a passo conta com um mingau de fubá, que leva apenas farinha e leite e vai ajudar o pão a ganhar novas camadas de sabor e uma textura bem fofinha. Confira a receita clicando no link abaixo.

Veja a receita

Enroladinho de 4 queijos

Involtini Quattro Formaggi da La Braciera. Foto: Neuton Araujo

PUBLICIDADE

Esta delícia é uma receita da pizzaria La Baciera, que é fácil de fazer e combina bastante com um mix de quatro queijos, sendo dois de sabor mais intenso e outros dois mais suaves e cremosos. Na prática, a receita é um disco de pizza enrolado, feito rocambole e cortado em poções bite-sized (na medida para ser consumido em uma mordida), com queijos no meio das camadas, que vão derreter e gratinar.

Veja a receita

Macarrão à bolonhesa com queijo meia cura

Macarrão à bolonhesa gratinado do Hospedaria. Foto: Mário Rodrigues

Se as duas últimas massas são assadas por completo no forno, esse macarrão, feito com uma bolonhesa clássica do chef Fellipe Zanuto, precisará do aparelho apenas para o toque final. Além de derreter o queijo meia cura, tornando mais propícia a sua incorporação à receita, os minutos finais do forno deixam o molho um tantinho mais grosso.

PUBLICIDADE

Veja a receita

Costelinha de porco

Receita de costelinha de porco no forno do chef Rafael Mike. Foto: Vitor Neves

Para quem nunca fez uma carne de forno, a costelinha de porco do chef Rafael Mike (Gomo Bar) é um bom ponto de partida. A peça de costelinha é marinada por 12 horas na geladeira, com uma mistura de temperos que deixa a carne com sabor mais puxado para o adocicado e defumado, além de ficar bem macia, quase desmanchando, já que vai ficar umas boas horas assando lentamente no forno.

Por causa do tempo de marinada, a receita leva um certo tempo, verdade, mas o preparo não tem grandes segredos: temperar, marinar, assar e… saborear!

PUBLICIDADE

Veja a receita

Arroz de pato assado

Arroz de pato do Tuy Cocina. Foto: Rubens Kato

Para fazer esse prato de arroz bem completo, o chef Marcelo Giachini, do Tuy Cocina, ensina uma receita simples no forno para o preparo do pato, que será posteriormente desfiado e incorporado ao prato. O pato vai ao forno com vinho tinto e caldo de frango, absorvendo sabor e umidade, e a sugestão é parear a receita com um ovo mollet.

Veja a receita

PUBLICIDADE

Parmegiana de frango

Parmegiana de frango. Foto: Rodolfo Regini

O chef Marco Aurélio Sena, do Tantin, ensina a preparar uma receita fácil de filé de frango à parmegiana, um dos pratos queridinhos dos restaurantes pelas ruas de São Paulo. Nessa versão, o prato é finalizado com molho de tomate caseiro, e a mussarela abre espaço para o queijo parmesão, que deixa o prato com um sabor um pouco mais intenso.

Veja a receita

Torta de figo

PUBLICIDADE

FR45 SAO PAULO 21/06/2024 - PALADAR - RECEITAS COM FRUTAS DA ESTAÇÃO - Receitas com frutas da estação.Na foto torta de figo. Foto: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

O forno também pode produzir ótimos doces. A torta de figo, receita pensada por Helen Ataíde, docente do curso Tecnologia em Gastronomia do Senac, leva uma massa bem amanteigada, que abriga figos envoltos em um caramelo simples e saboroso. A umidade presente na fruta deixa a torta com um aspecto final úmido, com o interior das frutas com aspecto de geleia. Tudo isso é finalizado com um creme inglês clássico e fácil de fazer.

Veja a receita