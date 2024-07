Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa! Queridinha dos dias frios, quando acrescidas de algum tipo de massa - geralmente mais miudinhas como conchinha, letrinhas e Ave Maria - as sopas dão refeições muito saborosas e completas. Apesar de muitos dizerem que sopa não é janta, viemos aqui provar que, com estas receitas de sopa de macarrão, você estará muito bem servido em todas as estações do ano.

Sopa de capeletti

Capeletti in brodo do Mantovani Foto: Mariana Pekin/Divulgação

Com um caldo de frango delicioso e uma massa tipo capeletti recheada com carne, esta receita fácil de capeletti in brodo é ótima para o almoço ou jantar, principalmente para aquecer nos dias frios.

Sopa de feijão com macarrão

Sopa de feijão com macarrão Foto: Carlos Bacellar/Divulgação

Esta receita simples é uma excelente maneira de unir dois ingredientes deliciosos: feijão e uma bela massa. Para garantir uma sopa fácil e diferente, confira a receita prática que leva apenas oito ingredientes e é carregada de sabor.

Canja de galinha com cabelinho de anjo

Canja da Mamma, do Carlota, com cabelinho de anjo. Foto: Lucas Terribili

Esta sopa de macarrão com legumes e frango é uma excelente pedida para os dias frios. A receita rápida da colunista de Paladar, Patrícia Ferraz, é muito saborosa e rende seis porções.

