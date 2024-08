10 dicas de presentes gastronômicos para o Dia dos Pais

Não, pai não é tudo igual -- muito menos na hora de dar um presente. Alguns preferem ganhar uma camisa de futebol, outros gostam de um livro. E até mesmo aqueles que gostam de cozinha não são tão iguais assim. Alguns preferem comer carne, outros gostam de cuidar de tudo do churrasco. Outros ficam mais felizes com um docinho de presente, enquanto muitos ficariam felizes com uma belíssima cesta de café da manhã.

São para esses pais que vamos sugerir uma porção de presentes gastronômicos para o Dia dos Pais no próximo domingo, 14. São doces, bebidas, carnes. Opções para todos os gostos, desde aqueles que gostam de passar um tempo na cozinha até os que preferem só saborear algo com a família reunida. Ah, e são dicas para vários bolsos: desde aquele presente de menos de R$ 100 até alguns que chegam bem pertinho da casa dos R$ 4 mil.

Tchocolath

A marca de chocolates artesanais Tchocolath preparou uma série de produtos exclusivos para o Dia dos Pais. Entre as opções, a Lata Quadrada Bombons Especiais, com doze unidades nos sabores limão siciliano, marzipã com damasco, capim-santo, branco e licorzinho de cereja (R$ 145). Outro item perfeito para presentear é o Cartão de Chocolate, com diferentes opções de mensagens e disponível nos sabores ao leite ou meio amargo (R$22), 70% cacau (R$26), branco com cookie (R$24), zero adição de açúcares ao leite (R$21).

Onde: R. Antônio Afonso, 19,Vila Nova Conceição. 11 97652-3081. Segunda a sábado, das 8h às 19h; domingo, das 9h às 18h | @tchocolath

PUBLICIDADE

Tchocolath conta com lata quadrada de bombons especiais Foto: Andrea Bacellar

Projeto A.MAR

O Projeto A.MAR acaba de lançar sua caixa comemorativa de ovas de tainha curadas para o Dia dos Pais. O presente traz seis safras do produto - de 2019 a 2024 -, cada qual preparada com uma técnica distinta e etiquetadas com ilustrações únicas, produzidas por artistas como Isabelle Tuchband, Helena Rizzo e Maria Klabin, a convite do Projeto. No box, dentre outras coisas, será possível encontrar produtos como uma bottarga feita em 2019 com cera de abelha nativa uruçu amarela, rotulada com arte de Claudia Simões, uma das maiores aquarelistas do Brasil, e um karasumi, processo japonês de cura e desidratação das ovas de tainha semelhante ao da bottarga mediterrânea, mas com saquê, produzido em 2022 e etiquetado com arte exclusiva da artista do Vale do Jequitinhonha, Maria Lira Marques. Em quantidades limitadas, as caixas com os produtos artesanais custam R$ 685.

Onde: Encomenda: 11 99592-8222. @projetoa.mar.

Baianí & Sucrier

PUBLICIDADE

Em parceria com a confeitaria artesanal Sucrier, a Baianí, marca premiada de chocolate baiano bean-to-bar, lança apenas para o Dia dos Pais uma caixa inédita que guarda bombons finos sortidos de chocolate amargo 70% recheados com tangerina ou caramelo com flor de sal e ao leite 40% com brigadeiro ou café. O presente, que inclui foto impressa e porta-retrato com imã, custa R$ 180 com 12 unidades ou R$ 340 com 20 unidades.

Onde: R. Américo Brasiliense, 953, Chácara Santo Antônio. Seg. a sábado, das 10h às 18h.

Le Jazz Boulangerie

A Le Jazz Boulangerie foi criada para honrar a tradição das boulangeries francesas, incorporando-a ao modelo de funcionamento das icônicas padarias de São Paulo. Para celebrar a ocasião, a casa oferece uma Cesta especial para o Dia dos Pais (R$320), que inclui mix de castanhas (250g), de fabricação própria, rice cracker páprica da kalassi (100g), creme de parmesão da Pomerode (90g), queijo Tomme Vaudoise da Vermont (125g), salame milano da Vito Balducci (100g), uma garrafa de negroni clássico da APTK Spirits (750ml), biscoito de caramelo salgado da Zé Pereira (230g) e chocolate ao leite com avelãs da Luisa Abram (80g). Para retirada ou sob encomenda no WhatsApp: (11) 99814-4483.

Onde: Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros. 11 3085-0576. Segunda a Sábado, das 7h30 às 22h. Domingo, das 7h30 às 20h.

PUBLICIDADE

Empório Figueira Rubaiyat

O Empório Figueira Rubaiyat oferece uma série de sugestões de cestas personalizadas para o Dia dos Pais. O cliente pode montar como quiser, colocando vinhos, itens de churrasco e de gastronomia em geral. Dentre as sugestões, kit com facas pequenas (um dos mais desejados) e novidades da marca: o abridor e o porta vinhos. As cestas podem incluir ainda doces, compotas e tortas, vinhos, azeites, licores, louças, utensílios de cozinha e até mesmo insumos para colocar a mão na massa, como molhos prontos, carnes embaladas a vácuo, entre outros muitos itens. O preço das cestas personalizadas sai a partir de R$570. Mais informações, mandar diretamente no WhatsApp: +55 11 3170-5110.

Onde: Rua Haddock Lobo, 1738, Jardim Paulista. 11 3170-5110. Todos os dias das 10h às 22h. Instagram: @emporiofigueirarubaiyat

Basilicata

A padaria italiana Basilicata – Pão, Empório e Restaurante, que completa seus 110 anos este ano, traz para o Dia dos Pais cestas para presentear. A primeira opção de cesta (R$ 110) leva um vinho tinto, uma mini tábua de madeira para cortes, queijo provolone temperado (150g), tomate seco temperado (150g), um pão filão italiano fatiado. Na segunda opção (R$ 85), tem uma cerveja artesanal da Colorado, uma mini tábua de madeira, linguiça curada temperada (150g), queijo provolone fatiado temperado (150g) e torrada Basilicata. A terceira cesta (R$ 204,90) leva linguiça suave (200g), queijo provolone Tânia (250g), uma geleia de pimenta da Casa Madeira, um vinho tinto, um pão filão inteiro e biscoito Grissini. A quarta opção (R$ 306,90) traz massa tagliolini tartufo, um molho sugo al basílico, um vinho branco, um azeite de oliva Paganini, crostoli e torrada natural. As encomendas podem ser feitas de 22 de julho até o dia 11 de agosto. Quem preferir pode retirar direto na loja.

PUBLICIDADE

Onde: R. Treze de Maio, 596, Bela Vista. 11 3289-3111. Dia dos Pais, 11/07, Padaria - das 08h às 17h. Restaurante - das 12h às 17h. Delivery: Pedidos pelo aplicativo Ifood, pelo Whatsapp 95588-2048 ou na loja virtual (htt://delivery܂basilicata܂com܂br)

Mercato Piselli

A plataforma digital do Mercato Piselli, com a curadoria do restaurateur Juscelino Pereira e sua esposa e sócia Renata Russo, separou algumas ideias de presentes para o dia 11 de agosto. Dentre eles, um kit de vinhos Piselli. Essa seleção traz os sabores marcantes das regiões do Piemonte e da Toscana, na Itália. O primeiro tinto é o Piselli Rosso DOCG Piemonte Itália, de 750 ml, produzido com uvas Barbera, apresentando uma cor rubi brilhante e aromas frutados e florais. O segundo é o tinto Piselli Selezione DOC Rubino di Catavenna Piemonte Itália, de 750 ml, produzido com uvas Barbera, Freiza e Grignolino, passando por um envelhecimento em barricas pequenas e grandes. Sua cor é um rubi intenso, e seus aromas complexos são ricos em frutas vermelhas maduras, toques terrosos e nuances de carvalho. O último é o tinto Podere Scaparzi Selezione Piselli, de 750 ml, composto por 60% Sangiovese e 40% Merlot. Tem maturação de 1 ano e meio de cimento e 1 ano e meio de afinamento na garrafa, resultando em uma cor rubi vivaz e um aroma intenso de cerejas e frutas vermelhas. O valor desse kit fechado na plataforma é R$ 685.

Onde: A entrega dos kits pode ser feita, dependendo da localidade, no mesmo dia. Podem ser comprados diretamente na plataforma do Mercato Piselli (www.piselli.com.br ) ou na unidade dos Jardins do restaurante Piselli.

Vinho é aposta do Mercado Piselli para o Dia dos Pais Foto: Helena de Castro

PUBLICIDADE

Evino

A Evino, e-commerce de vinhos, selecionou rótulos para presentear os pais. No kit DFJ Premium (R$ 439,60), o presenteado recebe seis garrafas da premiada vinícola portuguesa DFJ, como o Portada Reserva Vinho Regional Lisboa 2021, de cor vermelha-rubi brilhante e aromático, com notas intensas de frutas vermelhas maduras e em boca, complexo, estruturado, saboroso e frutado, e duas unidades do Grand’Arte Touriga Nacional Vinho Regional Lisboa 2019, de cor rubi intensa, com aromas expressivos, notas de frutas pretas maduras e toques picantes. Outra opção é o kit Designado Single Vineyard na Caixa de Madeira (R$ 259,90), com dois tintos argentinos premiados da linha Designado Single Vineyard, sendo um pinot noir e um cabernet sauvignon de cor vermelho-rubi intensa.

Onde: Os dois kits incluem uma caixa de madeira para armazenar as garrafas com estilo e estão disponíveis no site https://www.evino.com.br/.

481

A 481, marca de carnes premium, elaborou algumas ideias de presentes para o Dia dos Pais. Dentre elas, a Caixa Pai Clássico (R$ 378,90), com ancho, chorizo, denver e flat iron; a Caixa Pai Assador (R$ 449,90), com ancho, chorizo, fralda e steak 481; e a Caixa Meatlover (R$ 599,90), com ancho, fralda, steak 481 e suraisu de Wagyu A5 do Japão. Para quem procura um presente ainda mais exclusivo, a melhor pedida é a Caixa Japan 481 (R$ 3,9 mil), composta por uma faca Miyabi Zwilling 240mm 6000MCT e chorizo de Wagyu A5 do Japão. São apenas 19 unidades disponíveis. Por fim, dentre as opções, também está o Tomahawk Personalizado 481, com a mensagem “Feliz Dia dos Pais” gravado do osso.

PUBLICIDADE

Onde: Todos os presentes estão disponíveis no e-commerce oficial da 481: emporio481.com.br. Instagram: @481brand.

St Chico

A charmosa padaria artesanal tem três unidades na capital, duas em Pinheiros e uma no bairro de Higienópolis. Para celebrar o Dia dos Pais, a St Chico preparou um kit especial com um Vinho Terroir de Rouge ou um Espumante La Bulle, duas fatias de focaccia com sal grosso e alecrim, meio pão au levain, 100g de presunto cru Pirineus, uma mostarda Maille de Dijon e um patê de campanha Do Francês (R$275).

Onde: 2 unidades + Avenida Higienópolis, 467, Higienópolis. 11 95324-5589. Segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h | @st.chico.