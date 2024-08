No 10 Tempos Paladar, você conhece o lado B de grandes estrelas do mundo da gastronomia. São perguntas bem-humoradas, respondidas de bate-pronto, na surpresa mesmo. O resultado é inevitavelmente uma surpresa. No vídeo abaixo você confere as respostas feitas a grande chef Telma Shiraishi, uma das grandes personalidades da nossa gastronomia, proprietária do resturante japonês Aizomê.

Em dezembro de 2018, Telma recebeu do Consulado Geral do Japão em São Paulo o Diploma de Honra ao Mérito pela Difusão da Culinária Japonesa. Em março deste ano foi agraciada com o título de Embaixadora da Boa Vontade para Difusão da Culinária Japonesa pelo Governo Japonês através da MAFF - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, sendo a primeira mulher brasileira a receber este título.