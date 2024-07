38 Chefs estrelam a nova edição da Churrascada

Em agosto de 2015, era preciso pegar um trem maria-fumaça no bairro da Mooca e pagar R$ 350 para comer churrasco à vontade. Oitocentos carnívoros nem titubearam. Nascia a Churrascada, maior balada de carne do Brasil, nutrida por música ao vivo, cerveja e grandes chefs no comando das churrasqueiras.

Nove anos depois, os ingressos custam mais que o dobro (de R$ 750 a R$ 850 dependendo do lote) e a capacidade do evento se multiplicou – hoje acomoda 5 mil convidados no Espaço Arca, na Vila Leopoldina. Manobra arriscada? Nem de longe: mais de 75% dos ingressos esgotaram nas primeiras horas, o resto levou um par de dias.

O que aguarda essa galera no próximo sábado, dia 3 de agosto? Receitas de 38 chefs famosos, que interpretam o tema “Clássicos. Redefumados”, proposto pelo curador do evento, Gustavo Bottino.

O time da mulherada se destaca com o denver e o assado de tira ao demi-glace nipônico de Ligia Karasawa e com o cordeiro bourguignon de Priscila Deus. Com molho gravy, Bruno Salomão (youtuber do Cansei de Ser Chef) serve a mesma proteína da amiga.

Catarina, (ex-chef do D.O.M.), por sua vez, assará tambaqui, Fih Fernandes (Fôrno e Holy Burger) irá com ancho au poivre, Jeferson Finger (Barbacoa) levará Tomahawk, Wdson Vaz (dos Sushi Vaz em São Paulo e Rio) fará niguiri de wagyu e Rafa Gomes (dos cariocas Tiara, Itacoa e Tin Tin Botequim) virá com baby beef ao gribiche, um parente da maionese incrementado com picles, alcaparra e ervas como salsinha, cerefólio e estragão.

Dos churrasqueiros gringos, o holandês Jord Althuizen (autor de livros sobre o assunto) arriscará a brasileiríssima picanha com béarnaise de tutano, enquanto Tank Jackson, americano criador de porcos sustentáveis que figurou em um episódio de Chef’s Table, na Netflix, assará cuidadosamente um duroc inteiro.

Haverá ainda estação vegetariana e de sobremesas, além de bebidas não alcoólicas e shows do sertanejo Bruno Rosa e da Wes Cook Band, vinda diretamente de Nashville, no Tennessee.

Churrascada 2024

Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina. Sábado, 3 de agosto, das 13h às 23h