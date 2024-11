A nutricionista Neide Rigo, que acaba de lançar o livro Comida Comum (Ubu Editora), recebe neste sábado, 30/11, a chef Bel Coelho para um bate-papo sobre comida do dia-a-dia na Livraria da Vila da Vila Madalena.

O evento será às 15h e terá mediação da jornalista Janaína Fidalgo. Neide Rigo @neiderigo atrai uma legião de seguidores em sua conta no Instagram em que mostra, através de um passeio pelo universo gastronômico do cotidiano, receitas criativas feitas com ingredientes tão comuns quanto a mandioca, o feijão com arroz, verduras e legumes da horta, pancs e frutas. Fermentados, como a kombucha e os pães de fermentação natural entram na lista de receitas exploradas em seus disputados cursos presenciais e online.

A nutricionista Neide Rigo, que acaba de lançar o livro Comum Comum, recebe a chef Bel Coelho para um bate papo na Livraria da Vila, em São Paulo Foto: Chris Campos

Bel Coelho, que abriu recentemente uma filial do Cuia Café no bairro de Pinheiros, também é defensora ferrenha da alimentação natural, saborosa e preparada com ingredientes bem brasileiros.

A conversa entre as duas profissionais será aberta ao público e, após o bate-papo, Neide Rigo fará sessão de autógrafos no novo livro.

Livraria da Vila - Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, + 55 11 3814-5811