Brasil tem 8 entre os 51 e 100 melhores restaurantes da América Latina

Em menos de duas semanas, o Rio de Janeiro vai sediar pela segunda vez o Oscar da Gastronomia, isso é, o Latin America’s 50 Best Restaurants. Mas antes do dia 26 de novembro, a premiação lançada em 2013 já revelou no início de outubro a melhor chef mulher, no caso Marsia Taha Mohamed, que embora tenha nascido na Bulgária, cresceu na terra de sua mãe, filha de pai a Bolívia.

Em meados do mesmo mês, deu ao paulistano e duplamente estrelado Tuju o prêmio de hospitalidade e, no último dia de outubro, nomeou o equatoriano Clara o One to Watch 2024, isso é, aquele restaurante que toda a América Latina deve ficar de olho.

O belo salão do Tuju, restaurante premiado por sua hospitalidade pelo Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 | foto: Rubens Kato

Hoje, foi o dia de revelar os restaurantes que ocupam do 100º ao 51º lugar no ranking dos melhores da fronteira norte do México ao extremo sul do Chile. Maiores vencedores da segunda metade da lista do Latam 50 Best Restaurants, Brasil brilhou com 8 nomes: Manu (60º), D.O.M. (67º), Origem (68), Cipriani (77º), Notiê (85º), Mocotó (87º), Manga (90º) e Oro (91º).

Chile com 7 e México, que ocupou o 51º lugar com o La Docena do bairro de Polcanco, na Cidade do México, tem 6 restaurantes representando o país.

PUBLICIDADE

Veja abaixo a lista completa:

Lista 51-100 Latam 50 Best 2024 Foto: divulgação

51 La Docena (Polanco), Cidade do México

52 Diacá, Cidade da Guatemala

53 Crizia, Buenos Aires

PUBLICIDADE

54 Yum Cha, Santiago

55 Parador La Huella, José Ignacio

56 El Xolo, San Salvador

57 Pulpería Santa Elvira, Santiago

58 Lunario, Valle de Guadalupe

PUBLICIDADE

59 Pangea, Monterrey

60 Manu, Curitiba

61 Afluente, Bogotá

62 La Calma by Fredes, Santiago

63 Ancestral, La Paz

PUBLICIDADE

64 Le Chique, Cancún

65 Fonda Lo Que Hay, Cidade do Panamá

66 Demencia, Santiago

67 D.O.M., São Paulo

68 Origem, Salvador

PUBLICIDADE

69 Phayawi, La Paz

70 Conservatorium, San José

71 Osso, Lima

72 Casa Las Cujas, Santiago

73 Anchoíta, Buenos Aires

PUBLICIDADE

74 La Tapa Del Coco, Cidade do Panamá

75 Cara de Vaca, Monterrey

76 Astrid y Gastón, Lima

77 Ristorante Hotel Cipriani, Rio de Janeiro

78 Olam, Santiago

79 Manzanar, Montevideo

80 Oda, Bogotá

81 Alo’s, Buenos Aires

82 Mengano, Buenos Aires

83 Intimo, Cidade do Panamá

84 Azafrán, Mendoza

85 Notiê, São Paulo

86 Sambombi Bistró Local, Medellín

87 Mocotó, São Paulo

88 Clara, Quito

89 X.O., Medellín

90 Restaurante Manga, Salvador

91 Oro, Rio de Janeiro

92 Tributo, Quito

93 El Mercado, Lima

94 Nicos, Cidade do México

95 La Docena (La Roma), Cidade do México

96 1921 Restaurant, Montevideo

97 Quitu, Quito

98 Karai by Mitsuharu, Santiago

99 Levadura de Olla, Oaxaca

100 Debora, Bogotá