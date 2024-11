O ovo dourado do livro Cálice de Fogo está na lista de criações do confeiteiro Lucas Corazza @cheflucascorazza. Um doce “na medida”, como ele gosta de ressaltar, com casquinha de chocolate pincelado de dourado, recheado com uma camada fininha e intensa de pistache e geleia de frutas vermelhas, ácida e deliciosa. O doce é uma das especialidades do café premium, bem estruturado pela tradicional confeitaria Dulca @dulcaconfeitaria.

“Recebemos o convite para abrir o café na exposição e pensamos na hora no Lucas para fazer os doces”, conta Roberta Ferraro, proprietária da Dulca. “Ele ficou responsável pelos doces exclusivos do café e nós oferecemos toda a estrutura para que ele pudesse realizar a confeitaria inspirada na saga Harry Potter”.

Bolo Floresta Proibida, releitura do clássico Floresta Negra, tem recheio de mousse de chocolate com ganache branca e amarenas Foto: Felipe Rau/Estadão

No espaço, além dos doces assinados por Corazza, há espaço reservado também a lanches salgados e bem feitos, como empanadas, sanduíches, e pizzas. Os doces custam em média R$ 50 reais. Corazza justifica o valor dizendo que foi muito difícil a negociação com as empresas envolvidas na exposição, Warner e a própria J.K. Rowling, autora dos livros da saga Harry Potter que inspiraram os oito filmes produzidos ao longo de 10 anos, entre 2001 e 2011. “Trinta por cento do lucro do café fica direto para as corporações ligadas à grife Harry Potter, ainda tem a taxa altíssima de aluguel na Oca, por isso optamos por um modelo premium no café”, conta Corazza.

“Tivemos nosso próprio Voldemort durante o processo de criação do cardápio do café”, conta Corazza, fazendo referência ao fato de todos os doces terem passado pelo crivo da Warner e da autora da saga Harry Potter, com cerca de 10 dias, entre envio de fotos e descrição de cada uma das receitas, para a aprovação de cada doce.

Lucas Corrazza e a cheesecake em formato de queijo com casquinha de chocolate branco, recheio cremoso e doce de goiaba Foto: Felipe Rau/Estadão

Apesar das dificuldades iniciais, que atrasaram em um mês e meio a abertura do café na exposição, o confeiteiro, fã confesso das aventuras protagonizadas por Potter, se deliciou durante o processo de criação dos doces. Além do ovo dourado, Corazza criou outras versões exclusivas de doces inspirados no universo Harry Potter. Nessa lista, tem uma deliciosa cheesecake em formato de queijo, com casquinha de chocolate branco, recheio cremoso de cream cheese e um delicado doce de goiaba.

O cheesecake foi um capítulo à parte no quesito aprovação com a empresas envolvidas na exposição. “Eles queriam que eu mudasse a aparência de queijo e nós decidimos assumir o formato por apelo de vitrine, vai ser do jeito que eu queria”, diz Corazza. “É muito ruim quando alguém interfere no processo criativo do chef, porque você compromete a história do doce”.

Há ainda o bolo Floresta Proibida, releitura do clássico Floresta Negra. A versão de Corazza é linda de ver, mas vai além da experiência visual. O recheio de mousse de chocolate com ganache branca e amarenas que pode emocionar chocólatras mais entusiasmados. O doce que lembra um pirulito gigante de marshmallow, feito com massa saborizada com canela, recheio de doce abóbora perfumado com cravo-da-Índia e cobertura de marshmallow de limão, tostado com maçarico na hora de servir, é outro campeão de bilheteria no café.

O ovo dourado é um dos doces mais complexos criados por Lucas Corazza para a Harry Potter: The Exhibition; a casquinha de chocolate foi pincelada de dourado e o recheio leva uma fina camada de pistache e geleia de frutas vermelhas Foto: Felipe Rau/Estadão

E tem também o sonho da Dulca recheado com as cores das quatro casas de Hogwarts. “Nem dá para chamar de sonho, chamo o doce de realização mesmo, de tão bom”, descreve Corazza.

O café do chef Lucas Corazza em parceria com a confeitaria Dulca na Harry Potter: The Exhibition, segue em funcionamento até março de 2025, quando términa a exposição realizada na Oca, no Parque do Ibirapuera.

Harry Potter: The Exhibition na Oca - Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque do Ibirapuera / portão 3.