A dobradinha café e cultura faz parte da programação do paulistano. A novidade é a curadoria afiada de alguns centros culturais na hora de eleger a grife que arrebatará o cobiçado espaço da pausa para um cafezinho entre uma atração e outra. Cafeterias já conhecidas pela qualidade dos produtos e excelência no serviço são a bola da vez em espaços culturais como a Casa Mário de Andrade, na Barra Funda, o complexo Pinacoteca, na Luz, e a Japan House, na Paulista.

O bolo Floresta Verde, génoise de matchá com ganache de chocolate branco e cranberries, é uma das atrações do cardápio do Aizomê Café na Japan House Foto: Rafael Salvador

Café minimalista na Japan House

O disputado balcão da cafeteria tem como pano de fundo a biblioteca de livros japoneses da instituição cultural. O ambiente minimalista tem serviço impecável e o ambiente é de calma. O menu de doces e comidinhas é assinado pela chef Telma Shiraishi. Os cafés especiais são da Fazenda Baú. A carta de opções vai do cafezinho espresso a versões filtradas preparadas com grãos do tipo Bourbon vermelho e Catuaí vermelho. Para honrar a inspiração da casa, focada nas cafeterias japonesas, peça um koke latte, bebida quente e cremosa que une leite (normal ou vegetal) com café, cacau e matchá. Segundo Telma Shiraishi, essa é uma versão do military latte, receita criada pelo mestre em latte art japonês Hiroshi Sawada.

O balcão minimalista do Aizomê na Japan House Foto: Rafael Salvador

No café, são servidos ainda bolos, como o delicado Floresta Verde: génoise de matchá com ganache de chocolate branco e cranberries ao umeshu – o licor de ameixa japonesa. E também quitutes salgados, como o mini mocheese, criação de Telma para homenagear o pão de queijo; ele é feito com queijo da Serra da Canastra, polvilho e mochi. Tem ainda o karepan: pãozinho frito recheado com carne e legumes temperados com curry japonês.

Aizomê Café - Japan House: Avenida Paulista, 52 – piso térreo. Terça a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h Instagram @aizomerestaurante

Um cafezinho com Mário de Andrade?

O Caffé Ristoro faz sucesso há anos no pátio da Casa das Rosas e, desde maio, está com uma unidade na Casa Mário de Andrade, na Barra Funda. O cardápio da nova casa inclui focaccias, tortas, salgados, doces e outros clássicos de origem italiana. Tudo vindo diretamente da cozinha e da confeitaria da Il Pastaio, que desde os anos 1970, quando foi fundada, trabalha exclusivamente com receitas trazidas da Itália pela família de imigrantes que fundou a rotisserie.

Uma das sobremesas servidas no Caffé Ristoro, na Casa Mário de Andrade Foto: Rogerio Lacanna

É possível almoçar ou pedir apenas um cafezinho no Caffé Ristoro da Casa Mário de Andrade, espaço cultural dedicado à vida e obra do modernista.

Caffè Ristoro Casa Mário de Andrade: Rua Lopes Chaves, 546. Barra Funda. Terça a domingo das 10h30 às 18h. Instagram: @cafferistoro

Cozinha arretada no Fitó na Pinacoteca

São três cafés com a grife Fitó, restaurante de cozinha brasileira e alma nordestina criado pela chef cearense Cafira Foz. Todos no complexo cultural da Pinacoteca, região central da cidade: Pinacoteca Luz , Estação Pinacoteca e Pina Contemporânea

A mesa comunitária do Fitó Estação, na Estação Pinacoteca Foto: Fitó Estação /DIVULGAÇÃO

O Fitó Estação é o café que recebe os visitantes da Pina Estação e do Memorial da Resistência de São Paulo. Os grãos do Pato Rei, eleita uma da melhores cafeterias de São Paulo, são base para bebidas como espresso longo, americano ou um bom coado.

O Fitó Contemporânea fica no alto do prédio da Pina Contemporânea, com ambiente amplo e projeto arquitetônico exuberante que contempla um janelão de onde se avista o Parque da Luz. No momento, o café opera com cardápio de lanches e cafés. Pão de queijo com ragu, sanduíche de mortadela e favadinha com linguiça sertaneja figuram entre os destaques. Há planos de que o local seja, em breve, um restaurante de cozinha contemporânea.

Enquanto o restaurante não fica pronto, o carrinho da Fitó com cadeiras de praia e comidinhas delícia é opção certeira antes ou depois de uma visita à Pinacoteca Foto: FITÓ LUZ / DIVULGAÇÃO

O Fitó Luz, no prédio principal da Pinacoteca, com terraço em pleno Jardim da Luz, está em reforma, mas em breve deve estrear como uma releitura dos refeitórios brasileiros. Por enquanto, quem for à Pinacoteca Luz, encontrará o carrinho do Fitó, com cadeiras de praia dispostas ao redor, para aquela pausa para um café com conversas e vista para a vegetação do parque. Boas pedidas do carrinho são o pão de queijo feito com manteiga de garrafa e queijo coalho, o cuscuz de milho com legumes sertanejos e o sanduíche de ovos.

Fitó Estação: Largo General Osório, 66, Santa Ifigênia. Quarta a segunda, das 10h às 17h30.

Fitó Contemporânea: Av. Tiradentes, 273, Luz. Quarta a segunda, das 10h às 17h30.

Fitó Luz: Praça da Luz, 2 - Luz. Quarta a segunda, das 10h às 17h30.