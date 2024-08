Churrasco com café

Uma sobremesa quente, no sentido literal da palavra, passa a integrar o cardápio do Fogo de Chão a partir deste mês. O FireBall (R$ 40) é um doce de chocolate de preparo rebuscado, que combina sorvete de baunilha, ganache de chocolate meio amargo, base de bolo de chocolate e é finalizado no fogo na hora de servir.

A sobremesa foi idealizada pelo We Coffee em parceira com a churrascaria Fogo de Chão. É a primeira collab entre duas marcas fortes no mercado gastronômico paulistano. A rede de cafeterias, por sua vez, servirá em suas lojas, também a partir deste mês, o “Beef Wellington” (R$ 49), preparado com coração de alcatra, envolto em presunto cru, molho de cogumelos, trufas negras e massa folhada. A parceria “Unindo Experiências” segue ativa nas duas casas até o mês de novembro.

