A primeira Noite de Carimbó na Casa do Saulo SP, comandada pelo chef Saulo Jennings, já tem data marcada: 07 de agosto. O evento será mensal e recebe o músico Marcelo Nakamura em sua primeira edição. A noite especial será realizada no Bar de Pirarucu, no primeiro andar da casa, com cardápio que inclui delícias típicas do Norte, como tacacá, bolinho de piracuí, arroz de pato e peixe assado.

O restaurante em São Paulo é a sexta casa aberta por Jennings, que já é dono de outras unidades em Santarém, Belém e Rio de Janeiro. A especialidade do chef é o preparo de peixes de água doce que provém de pescas de manejo sustentável.

A experiência de música, dança e comida à vontade deve acontecer mensalmente, pelo valor de R$ 150 por pessoa.

Noite do Carimbó na Casa do Saulo: 7 de agosto, a partir das 19h30.

R. Gomes de Carvalho, 1666, Vila Olímpia. Seg. a sex., das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; sáb. das 12h às 16h e das 19h às 23h; dom., das 12h às 17h

Reservas: tel.: 11 97641-0159 @casadosaulosp