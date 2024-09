Como fazer pão

Fazer pão com as próprias mãos é das atividades mais terapêuticas da cozinha. Quer dizer... desde que você conheça as técnicas e não corra o risco de ficar ainda mais estressada durante o processo. Uma boa oportunidade para aprender a fazer pão, panetone de fermentação natural, croissants, raisin, pain au chocolat e brioche é o Curso de Panettone e Viennoiserie da recém-criada Academia Le Blé, que funciona na padaria Le Blé em Higienópolis. Ou o de Panettone e Viennoiserie, em que os alunos aprendem todas as etapas da produção do panettone de fermentação natural, desde o preparo do levain, até o produto final.

A academia de pães é aberta a entusiastas e profissionais que desejam aprimorar suas habilidades culinárias. Além das aulas de panificação, haverá ainda oficinas de brigadeiro e de macarron. Outro curso que pode animar quem gosta de processos artesanais é o de Charcutaria, em que os alunos aprendem a produzir bacon, salsicha, presunto royale e pastrami. E ainda pão de cachorro-quente e catchup artesanal.

Os cursos são ministrados pelo padeiro e sócio da casa, Fábio Pasquale Foto: Bruno S. Kawata

Com exceção das oficinas de macarron e brigadeiro, quem ministra as aulas é o padeiro e sócio da Le Blé, Fábio Pasquale. A grade de cursos estreia agora em setembro e segue até o final do ano. As turmas são pequenas, com no máximo 14 alunos. Abaixo você confere a agenda com os temas e as datas.

Curso de Panettone - 26 e 27 de setembro; 24 e 25 de outubro

PUBLICIDADE

Curso de Panettone e Viennoiserie - 10 e 11 de outubro; 07 e 08 de novembro

Oficina de Brigadeiros - 15 de outubro e 12 de novembro

Oficina de Macarons - 24 de setembro e 29 de outubro

Charcutaria Artesanal Oficina de Charcutaria Artesanal: 30 de setembro, 28 de outubro e 18 de novembro

Rua Pará, 252, Higienópolis, @leblecasadepaes. Informações sobre valores, dúvidas e reservas pelo telefone: 11 91437-4248.