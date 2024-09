Conheça a marca que faz produtos veganos com cheirinho de Japão

No andar de cima da Matcha Minka, loja na Liberdade que faz bebidas e sobremesas com matcha premium, há mais umas mesinhas. No entanto, o canto esquerdo é todo da We Candle. Ali, velas, difusores, home e body sprays artesanais inspiram-se em sabores asiáticos. Vai daí que, além de tomar uma casquinha de matcha, a pessoa pode sair com um kit para deixar a própria casa com um cheirinho ligeiramente lácteo, que lembra a guloseima.

Dentre as mais de 20 fragrâncias, destacam-se as velas de mochi (bolinho da sorte que tem textura grudentinha graças ao arroz), de ichigo shortcake (bolo de morango e chantili muito popular nos aniversários), de yuzu (o limãozinho japonês), lichia, sakura bloom (flores de cerejeira) e melon candy. As latinhas com 90 gramas saem a R$ 49, os potes de vidro, a R$ 89, os refis de 190 gramas a R$ 47,90.

“Na de melon, chega dá para sentir o gostinho de Melona”, brinca Mariana A. Chen, que pensa o design e a comunicação nas redes sociais. “Tudo é vegano, sem teste em animais. As velas são de cera ecológica, sem parafina, nem qualquer agressão ao meio ambiente. Até por isso todas têm refil, reduzindo o lixo”, complementa Fabiana Ikawa, sócia de Mariana e também da Matcha Minka.

We Candle

R. Américo de Campos, 28, Liberdade. Ter. a dom., das 09h às 18h. Tel.: (11) 91324-3865. Encomendas: contato@wecandle.com.br