Conheça a primeira padaria para cachorro de Paris

Nem só as olimpíadas agitam Paris. O mundo pet também anda movimentado: ganhou o primeiro spa para cães e gatos, um bar com cardápio exclusivo para a cachorrada e, agora, a primeira padoca.

A Casa del Doggo (@casadeldoggoparis) abriu no 16º, o arrondissement da capital francesa que concentra o Arco do Triunfo, o estádio Roland Garros, o Trocadéro e o Bois de Boulogne. É pertinho deste parque que se localiza a novidade canina.

A boulangerie coloridona é acolhedora sobretudo aos amiguinhos de quatro patas. Além de espaçosa e com sofás a alturas escaláveis, a Casa del Doggo serve o Doggoccino (€ 4), versão do puppuccino, drink à base de chantilly especial que anda na moda para eles, a exemplo do que o frappuccino com café e baunilha já foi para os humanos tempos atrás.

Até a inauguração do lugar, ninguém havia levado tão a sério o conceito de padoca canina: “Temos um menu de doces adaptados, que inclui bolos, crepes e biscoitos, temos waffles especiais e outros quitutes caninos”, conta Clara Zambuto.

Por trás da fala e da ideia, ela costuma receber os clientes com seu spitz Ulk a tiracolo. Seus cupcakes de frutas podem levar manteiga de amendoim, banana e morango, mas jamais corantes (€ 5). Os waffles têm formato de coração e são recheados com carne (€ 4). Os biscoitos amanteigados são personalizáveis (€ 2). Todos eles são saudáveis.

PUBLICIDADE

Além das guloseimas, ali os doguíneos dispõem de brinquedoteca (onde podem interagir entre si em total segurança), boutique e serviço de banho com promessa de “look perfeito”. Aos humanos não faltam quitutes, porém, fica a dica da proprietária: “Quem não tem, mas adora cachorro, pode vir, claro, mas o ideal é permitir que seu companheiro se beneficie deste local pensado para ele”.

La Casa del Doggo

13 rue Pierre Guérin, Paris, 75016. Qua. a sex., das 11h às 19h; sáb. das 10h às19h; dom., das 10h às 16h