A família viticultora Zuccardi celebra com gosto tintos e brancos, cada vez mais vinhos naturais, incluindo espumantes e laranjas. De quebra, ainda tem espaço para celebrar o resultado de 20 anos de investimento em olivais.

O culpado pelo sucesso? Miguel Zuccardi. Caçula de três irmãos, quando completou 18 anos, oscilava entre a faculdade de agronomia e não ter a menor ideia do que fazer da vida. Sem segundas intenções, participou de um curso de degustação de azeites e teve uma epifania: ter seu próprio azeite.

“Tinham nove oliveiras plantadas na primeira quinta dos meus avós e nenhum antecedente de azeite, mas eu soube lidar com minha família. Eles pensaram que eu era um pouco louco, mas nunca deixaram de me apoiar nesses vinte anos”, confessa.

Sorte deles! Só nos últimos meses, o prestigiado guia italiano Flos Olei premiou o azeite Selección de Finca Arauco 2023 com 99 pontos, único exemplar americano a ter pontuação tão alta. Já o The Best of the Guide, principal guia internacional, incluiu a Zuccardi pela terceira vez. Mais: atribuiu-lhe o Melhor Sistema de Extração de Azeite Extravirgem graças ao sistema de separação a vácuo desenvolvido por Miguel.

Na Argentina, Familia Zuccardi tem mais de 300 hectares de oliveiras e quase uma dúzia de variedades Foto: Familia Zuccardi

A sustentabilidade, a agricultura agroecológica e a ética de trabalho valeram o prêmio Olio Nuovo Days Ethical Award, dado por um consórcio de prestigiados especialistas em azeite, comunicação, arte, inovação e sustentabilidade sediado na França.

Fosse pouco, a área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico liderada pelo prodígio foi ovacionada em Tóquio no ano passado. Com uma pequena amostra da safra atual já levou ouro em duas categorias e foi o único não-europeu a entrar no Hall da Fama na competição.

Os itens premiados no ano passado estão no carregamento que o produtor traz ao ao Brasil na próxima semana e estarão à venda no site da importadora La Pastina (www.lapastina.com) e também pelo whatsapp (11/95774-4127). Os deste ano, chegam em agosto.

Hoje, aos 40 anos de idade, Miguel fala das oliveiras como se falasse de filhos, ainda que somente em Maipú (Mendoza) haja 100 hectares plantados e, em San Juan, mais 220. Ao todo, quase 100 variedades de azeitonas estão espalhadas pelos terrenos.

Ambiente do Pan y Oliva, restaurante azeitado da Familia Zuccardi, em Mendoza Foto: lipecilloo

Dessas olivas, apenas uma dúzia rende azeite. A mais emblemática? A Arauco. Mas tem também Genovesa, Picual, Arbosana, Arbequina, Coratina, Koroneiki, Frantoio, Amigdalolia... “O azeite faz parte da paisagem e da identidade de Mendoza”, costuma repetir ele. Com esse cartão postal, o produtor desenvolve as pesquisas que culminam nas citadas premiações.

In loco, na propriedade mendocina de Zuelo, em Maipú, é possível provar os mais deliciosos frutos no Pan & Oliva. O restaurante serve degustações dos premiados óleos e, claro, usa-os nos preparos do menu de inspiração mediterrânea e sotaque italiano.

Azeite geek, Miguel faz questão de quebrar tabus sobre o líquido: “Não há associação da cor, de primeira prensa a frio e nem de preço com a qualidade. O azeite de oliva bom tem aroma de azeitona crua, recém-colhida da árvore, não da conserva que estamos acostumados a comer”.

Para quem não se convencer, sua linha Familia Zuccardi Aceites Varietales comprova. A saber: varietais são os produtos que levam apenas um tipo de azeitona.

Pan & Oliva

Ruta Provincial 33 km 7,5, Maipú, Mendoza. Seg. a sáb., das 12h30 às 18h; dom. das 12h30 às 17h. Reservas: +54 261 441 0010 ou https://panyoliva.meitre.com/