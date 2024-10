Neste domingo (13), o espaço de eventos do shopping JK Iguatemi, em São Paulo, foi palco do Estadão Summit Saúde e Bem-Estar, evento que reúne diversas palestras dedicadas ao tema. A palestra de abertura do Circuito Bem-Estar, que faz parte do evento, foi conduzida pela mestre em nutrição pela USP e CEO do Grupo Equilibrium Latam, Cynthia Antoniaccio, que abordou o tema do “mindfull eating”, prática que consiste em uma alimentação consciente, em que o ato de comer necessita de atenção plena - e melhora consideravelmente a experiência à mesa.

Ela, que é co-autora do livro Mindfull eating: comer com atenção plena (publicado pela editora Manole) falou sobre essa abordagem mais gentil (e menos restritiva) da nutrição. “A nutricionista pode trazer ideias, sugerir combinações, mas, no dia a dia, nós temos que entender o que a gente precisa. Afinal, comer não é só uma questão biológica, onde existe o certo e o errado. Em um sábado à noite, por exemplo, eu quero uma taça de vinho”, explica Cynthia.

Tartar de cenoura defumada e beterraba, por Patricia Helú. Servido com pão de fermentação natural Foto: Tiago Queiroz

No final da apresentação, os espectadores tiveram a oportunidade de desfrutar de um café da manhã oferecido pelo restaurante vegetariano Caracolla, sob o comando da chef Patricia Helú. Sanduíche caprese (mussarela de búfala, tomate e pesto de manjericão, servido em pão com sementes de abóbora), homus de cenoura com cebola caramelizada e pão sírio, além do chai latte, bebida elaborada com especiarias e leite de aveia, foram algumas das receitas servidas na ocasião.

Cozinha Paladar

No início da tarde, foi a vez da chef do Caracolla subiu ao palco do Estadão Summit Saúde e Bem-Estar, para comandar a Cozinha Paladar. Durante a palestra, Patricia compartilhou um pouco da sua trajetória profissional e, também, ensinou o passo a passo de preparo de alguns pratos que fazem parte do cardápio do restaurante. “As pessoas têm um certo preconceito com a comida saudável, mas é possível fazer uma preparação que seja gostosa e saudável ao mesmo tempo”, explica ela.

Patricia iniciou os preparos pelo sal de especiarias, à base de flor de sal de Mossoró (CE) e orégano, gergelim branco torrado, curry, páprica defumada e cúrcuma. “É legal ter várias versões desse sal em casa, para utilizar como tempero de diversos pratos”, ensina a chef do Caracolla. Outra receita que ela sugere, para dar um “up” na salada do dia a dia, é um molho que leva ingredientes como suco de laranja, óleo de gergelim, pasta de alho assado, shoyu tradicional e shoyu de coco.

Durante a aula da chef Patricia Helú, o público teve a oportunidade alguns pratos que são hits do cardápio do restaurante vegetariano Caracolla Foto: Tiago Queiroz

A chef também compartilhou a receita do tartar de cenoura defumada e beterraba (R$ 52,80), que leva condimentos como catchup, mostarda de Dijon e páprica defumada, que é a entrada mais vendida do restaurante. “Quando o meu marido se tornou vegetariano, ele sentia muita falta do steak tartar. Criei essa versão vegetal inspirada na experiência de uma amiga, que provou uma receita parecida em um restaurante estrela Michelin em Paris”, conta ela.

O público também teve a chance de experimentar outras receitas disponíveis no cardápio do Caracolla. É o caso do quibe labanie (R$ 68,80), à base de quinoa e abóbora, com recheio de cebolas caramelizadas, coalhada de castanhas e pinole. Outro prato apresentado por Patricia foi o nhoque de raízes (R$ 68), de mandioquinha e inhame, grelhado na manteiga de macadâmia, com recheio de ricota com pesto, molho branco feito de leite de aveia e finalizado com “parmesão” de castanhas.

Patricia também ensinou o passo a passo do preparo o doce deleite (se escreve assim mesmo), feito de castanha de caju, açúcar de coco e baunilha, que serve como base de sobremesas como a torta Caracolla (R$ 38), com massa de bolachas trituradas e chocolate.

Lu Bonometti comandou a oficina Mão na Massa Paladar, onde a garotada teve a oportunidade de aprender o passo a passo do preparo de cookie Foto: Tiago Queiroz/Estadão

E, para celebrar o Dia das Crianças, a confeiteira Lu Bonometti comandou a Oficina Paladar Mão na Massa, na qual ela ensinou a garotada o passo a passo do preparo dos cookies - as crianças tiveram a oportunidade de personalizar as massas de biscoito com diversas guloseimas.

O evento acontece até amanhã (14) - ingressos disponíveis aqui.