Crítico gastronômico underground mistura comida e banheiro em novo livro

Júlio Bernardo é filho de bucheiro, “blogueiro gastrocômico”, ex-cozinheiro, botequeiro e treteiro. De suas tretas mais conhecidas nas redes sociais, estão as com os chefs Bel Coelho e Alex Atala. Além de cultivar desafetos, Jotabê (@julinhocancelado), como é mais conhecido, também semeia vídeos e textos sobre comes e bebes.

Mais de 70 desses últimos estão em seu novo e sexto livro, O gordão pelado do outro lado da rua (ed. Realejo Livros, a partir de R$ 69,90), a ser lançado neste sábado, dia 3 de agosto, no Mercadinho da Livraria Simples, na Bela Vista, em São Paulo.

Nas crônicas, o autor reúne bares, clubes e restaurantes de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Londres. Alguns citados nominalmente, outros evocados em trocadilhos nem sempre honrosos, aproximações geográficas e avaliação dos menus.

Capa e contracapa de "O gordão pelado do outro lado da rua", novo livro de Júlio Bernardo Foto: Realejo Livros

Falando neles, são privilegiados pela obra os que, no parecer de Júlio, entregam bons pratos de miúdos. Não contente em passear pelas receitas, o escritor analisa também os banheiros dos estabelecimentos para evidenciar sua “tragédia da vida privada”. Pleonasmo ou escatologia desnecessária? Ao leitor de decidir.

O gordão pelado do outro lado da rua não disfarça distrações de edição, com vírgulas suspeitas, frases sem espaçamento e “boêmia” no lugar de boemia. Ainda assim, é fluido, é divertido e dá aquele gostinho de “isso eu já sabia”, para foodies fofoqueiros de plantão.

Mercadinho da Livraria Simples

Rua Rocha, 416, Bela Vista. Dia 3 de agosto, sáb., 16h