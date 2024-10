Um dos ícones da confeitaria yogashi, a vertente ocidental da doçaria japonesa, a choux cream tem como base uma massa areada e de formato arredondado - a mesma da carolina e do profiteroles. Na sobremesa japonesa, a choux ostenta uma cobertura crocante chamada de craquelin que, normalmente, é feita de manteiga, açúcar e farinha de trigo. Quanto ao recheio, existem milhares de possibilidades, mas o clássico é o creme légère, aromatizado com baunilha e de textura bem aerada.

Nos últimos anos, a sobremesa se multiplicou pelas vitrines das confeitarias e, também, foi parar na carta de sobremesas dos restaurantes. A seguir, veja onde comprar choux cream em São Paulo:

A choux cream da Amay: sem glúten Foto: Rafael Peixoto/ Divulgação

Amay Patisserie

As sobremesas sem glúten são as especialidades do endereço comandado pela confeiteira Aya Tamaki. Entre as sugestões da vitrine repleta de doces yogashi, destaque para o choux cream clássico (R$ 16,50), elaborado com massa choux sem glúten e recheio de creme légère, um creme de confeiteiro de textura bem aerada e aromatizado com fava de baunilha.

Rua Cubatão, 305, Paraíso. (11) 93392-5527. De terça a sábado, das 10h às 18h. Domingo, das 11h às 18h. Instagram: @amay.doces

Hanami Confeitaria

A especialidade da confeitaria são os doces yogashi. Entre as sobremesas assinadas pelo confeiteiro Cesar Yukio, destaque para a linha de choux cream (R$ 18, cada), com recheios de creme de baunilha, creme de chocolate meio amargo, creme de matchá (chá verde) e creme de baunilha com caramelo com missô.

Rua Mourato Coelho, 505, Pinheiros. De segunda a sábado, das 8h às 19h. Fecha domingo. Instagram: @hanamiconfeitaria

Choux de chocolate com sorvete de chocolate meio amargo, caramelo salgado e calda quente de chocolate Foto: Rodolfo Regini/ Divulgação

Trio

Instalado no topo de edifício na Vila Olímpia, o restaurante variado tem a cozinha comandada pelo chef Diego Gimenez. Uma das pedidas para a sobremesa é o choux de chocolate (R$ 38). O doce tem com base massa de chocolate, recheio de sorvete de chocolate meio amargo, caramelo salgado e é finalizado com calda quente de chocolate.

Rua Funchal, 418, 19º andar (e-Tower), Vila Olímpia. (11) 91631-1138. De segunda a sexta, das 12h às 15h. Instagram: @trio.dezenove

Takkø Café

Para acompanhar as bebidas extraídas de grãos especiais, a cafeteria localizada na Vila Buarque oferece sugestões como o choux cream (R$ 28). Os recheios variam, mas, vez ou outra, o doce surge na vitrine em versões como creme de chocolate com geleia de cupuaçu, curd de maracujá e creme de iogurte com redução de morangos.

Rua Major Sertório, 553, Vila Buarque. 2889-8250. De terça a sexta, das 8h às 17h. Sábado e domingo, das 9h às 18h. Fecha segunda. Instagram: @takkocafesp

Choux cream com recheio de pistache: uma das pedidas da chef Renata Vanzetto para o restaurante italiana Mamma Vanzetto Foto: Cony Pinheiro/ Divulgação

Mamma Vanzetto

Inaugurado em junho, o restaurante da chef Renata Vanzetto, que comanda endereços como o Ema e o Mi.ado, apresenta um menu de inspiração italiana, que reúne pizzas, massas e afins. Das sobremesas, o destaque fica por conta do choux cream (R$ 42), com recheio de creme de pistache e finalizado com pistaches triturados.

Rua Bela Cintra, 1533, Jardins. (11) 98232-7677. De segunda a quarta, das 19h às 23h. Quinta e sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h e das 19h às 22h. Instagram: @mammavanzetto.

Vivianne Wakuda Pâtisserie

Recentemente, a confeitaria comandada por Vivianne Wakuda deixou o bairro de Moema e passou a ocupar um imóvel em Pinheiros. Uma de suas especialidades é o choux cream, disponível tanto na versão mini (a partir de R$ 8,50) quanto grande (a partir de R$ 16). Além da clássica, com recheio de baunilha, a seleção inclui pedidas como tiramichoux, uma releitura do tiramisù italiano que combina crocante de amêndoas, creme de mascarpone, caramelo de café e cacau em pó.

Rua Joaquim Antunes, 1093, Pinheiros. (11) 96488-7708. De quarta a sábado, das 10h às 18h. Domingo, das 10h às 16h. Fechado no último domingo do mês. Instagram: @viwakuda.

A choux cream do chef Thiago Cerqueira para o Ezè Foto: Tati Frison/ Divulgação

Ezè

Recentemente, o cardápio do restaurante mediterrâneo foi renovado pelo chef Thiago Cerqueira. E, entre as sugestões para a sobremesa, destaque para o choux cream (R$42), à base de massa de choux, recheio de sorvete de baunilha - chega à mesa com calda de chocolate 70%.

Alameda Tietê, 513, Jardins. (11) 95141-4136. De segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Sexta, das 12h às 15h30 e das 19h às 0h. Sábado das 12h às 0h. Domingo, das 12h às 17h. Instagram: @restaurante.eze

Elea Forneria

Entre as criações da confeiteira Marianna Mota, responsável pelas sobremesas do restaurante italiano, comandado pelos irmãos Enrico e Manuela Villela, destaque para o choux de limão-siciliano (R$ 30), elaborado com massa choux, musse de limão-siciliano, creme de amêndoas e merengue.

Rua Florinéia, 270, Água Fria. (11) 2667-2368. De terça a quinta, das 18h30 às 23h. Sexta e sábado, das 12h às 16h. Domingo, das 12h às 16h30. Instagram: @eleaforneria

A choux de castanha de caju é uma das sugestões do AE! Café & Cozinha Foto: Ricardo D'Angelo/ Divulgação

AE! Café & Cozinha

Misto de café e restaurante, comandado pelo casal de chefs Ygor Lopes e Walkyria Fagundes, o local ostenta uma vitrine, por onde é possível avistar uma seleção de doces elaborados por Walkyria. Entre as pedidas, destaque para o choux de castanha-de-caju (R$ 18), à base de massa choux de chocolate recheada com creme de castanha-de-caju caramelizada, gel de laranja e chantilly.

Rua Áurea, 285, Vila Mariana. 3476-8521. De quarta a sexta, das 11h30 às 15h e das 19h às 22h. Sábado, das 9h às 16h e das 19h às 22h. Domingos, das 9h às 17h. Instagram: @aecafe.cozinha

Aizomê

O clássico choux cream (R$ 20, cada) é uma das pedidas para a sobremesa das duas unidades do restaurante japonês, comandado pela chef Telma Shiraishi. O doce yogashi surge no cardápio em recheios como creme légère de baunilha com frutas vermelhas, matchá (chá-verde) e yuzu (fruto cítrico japonês). No café operado pelo restaurante no térreo da Japan House, tem uma versão de caramelo de missô com maçã verde.

Alameda Fernão Cardim, 39, Jardim Paulista (mais um endereço). 2222-1176. De segunda a sábado, das 11h30 às 14h30 e das 18h às 22h. Domingo, das 11h30 às 14h30. Instagram: @aizomerestaurante

A choux tatin é uma das pedidas de Rafael Protti para a Crime Pastry Shop Foto: Giuliana Nogueira/ Divulgação

Crime Pastry Shop

Da linha de sobremesas elaboradas pelo confeiteiro Rafael Protti, uma das sugestões é a choux tatin (R$ 16,30). Inspirado na tarte tatin, a clássica torta de maçã francesa invertida, o doce tem como base a massa choux, que é recheada de creme de mascarpone e cubos de maçã verde caramelizada.

Rua Simão Álvares, 1031, Pinheiros. (11) 3031-9929. De terça a sexta, das 11h às 18h30. Sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 11h às 17h. Fecha segunda. Instagram: @crimepastryshop

Glacé Pâtisserie

Sob o comando de Marcella Calhado e o seu namorado, o comediante Rafael Cortez, a marca dedicada aos doces finos para eventos inaugurou uma loja em agosto no bairro de Perdizes. Uma das sugestões da vitrine são os chouxs (R$ 16, cada). São três opções de recheio: creme de confeiteiro com cereja, brigadeiro de pistache com geleia de frutas vermelhas e brigadeiro belga.

Rua João Ramalho, 997, Perdizes. (11) 91552-4079. De segunda a sábado, das 10h30 às 19h30. Domingo, das 11h às 15h. Instagram: @glacepatisseriesp