À base de chocolate em pó, leite condensado e manteiga, o brigadeiro é um clássico moderno da doçaria brasileira. Criado na década de 1940, em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes (1896 - 1981), o docinho ganhou popularidade e se tornou um ícone das festas infantis. Como se não bastasse, o brigadeiro também tem um dia para chamar de seu: 10 de setembro.

Muito além da versão clássica, enrolada em granulado e acomodado em forminhas de papel coloridas, diversos restaurantes, cafés e confeitarias têm utilizado o brigadeiro como base, recheio e cobertura de inúmeras sobremesas. E para celebrar a data em grande estilo, Paladar selecionou dez sobremesas elaboradas com o doce tipicamente brasileiro. Confira:

O chocolamour é uma das sobremesas do cardápio da Tartuferia San Paolo Foto: Rubens Kato/ Divulgação

Tartuferia San Paolo

Com três endereços na cidade, o restaurante especializado em trufas apresenta um menu italiano, repleto de sugestões elaboradas com a iguaria. Uma das pedidas para a sobremesa é o clássico chocolamour (R$ 39). Na versão da casa, porém, o doce é montado em uma taça transparente e combina brigadeiro de chocolate belga meio amargo com trufas negras, além de sorvete de mascarpone. Finalizado com farofinha doce e crocante.

Rua Oscar Freire, 155, Jardins (mais dois endereços). 93202-2662. Instagram: @tartuferiaoficial

Lumi Creamy

Sob o comando do confeiteiro Fabricio Luminato, a micro sorveteria localizada na entrada do Beco do Batman, na Vila Madalena, oferece sobremesas geladas repletas de brasilidade. Uma das pedidas é o sorvete de brigadeiro (R$ 18, 1 bola), elaborado com cacau 100% e mesclado com brigadeiro de chocolate meio amargo. Servido em casquinha feita de mandioca, é finalizado com biscoito em formato de aviãozinho de papel.

Rua Medeiros de Albuquerque, 147, Vila Madalena. Instagram: @lumicreamy

Na versão disponível no pastifício Il Pastaio, a sfogliatella abriga um recheio de brigadeiro Foto: Rogerio Lacanna/ Divulgação

Il Pastaio

Especialmente para o dia do brigadeiro, o pastifício artesanal fez uma collab com a chef e jurada do reality show Bake Off Brasil - Mão na Massa (SBT, Max e Discovery Home & Health), Carole Crema. E a clássica sfogliatella (R$ 19) da casa, que, originalmente, é recheada de ricota e frutas cristalizadas, ganhou uma versão com recheio de brigadeiro elaborado pela chef e confeiteira. A pedida ficará em cartaz até o dia 10 de outubro.

Alameda Santos, 44, Jardins. 3289-8897. Instagram: @ilpastaio_rotisserie

Entre as sugestões de éclair da Confeitaria Dama, um dos destaques é a com recheio de brigadeiro Foto: Ricardo D'Angelo/ Divulgação

Confeitaria Dama

A rede de confeitarias comandada pelas cunhadas Daniela e Mariana Gorski apresenta uma seleção de sobremesas de inspiração francesa. Entre as sugestões, destaque para a éclair. O doce tipicamente francês, à base de massa choux, surge em diversas versões. Uma delas é com recheio de brigadeiro (R$ 18), feito de chocolate 50% e creme de leite fresco - a receita da casa não leva manteiga. A éclair é finalizada com mais brigadeiro e granulado.

Rua Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros (mais cinco endereços). 97095-3888. Instagram: @confeitariadama

Miya Wine Bar

Com duas unidades em São Paulo, o bar dedicado aos vinhos funciona dentro de lojas da importadora Grand Cru. E conta com o menu elaborado pelo chef Flavio Miyamura. Entre as pedidas para a sobremesa, destaque para o bolo de chocolate (R$ 38). Servido morno, chega à mesa na companhia de brigadeiro de chocolate belga meio amargo e de creme inglês com cardamomo.

Rua Padre Carvalho, 55, Pinheiros (mais um endereço). Instagram: @miyawinebar

Tartelete com recheio de brigadeiro, d'A Portinha Foto: Gabriel Misaki/ Divulgação

A Portinha

A confeiteira Lauany Carreiro comanda a pequena confeitaria no bairro do Tatuapé, onde oferece uma seleção de doces e folhados. Do cardápio, que muda constantemente, destaque para a tartelete de brigadeiro (R$ 23). Com massa doce e crocante, a tortinha é forrada de nibs de cacau e tem recheio de brigadeiro elaborado com chocolate 40%. Finalizada com granulado e uma pitada de flor de sal.

Rua Melo Peixoto, 105, Tatuapé. Instagram: @a_portinha

Locale Caffè

Pertencente ao grupo que reúne restaurantes como Locale Trattoria o Oguru Sushi Bar, o misto de bar e cafeteria de estilo italiano tem uma ala do cardápio dedicada ao cannoli. Na versão da casa, o doce tipicamente siciliano surge em versões como brigadeiro (R$ 18). Além do clássico granulado, o doce pode chegar à mesa salpicado de pistache triturado (mais R$ 4) ou de frutas cristalizadas (mais R$ 2).

Rua Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi. 94140-4371. Instagram: @locale.caffe

A confeiteira Nana Fernandes produz duas versões do bolo de brigadeiro: uma ao leite e outra com chocolate meio amargo Foto: Leo Feltran/ Divulgação

Açucareiro da Nana

A confeiteira Nana Fernandes produz, sob encomenda, duas versões do clássico bolo de brigadeiro (a partir de R$ 155, serve oito pessoas): uma ao leite, com recheio de brigadeiro de chocolate belga 40%, e outra meio amargo, feita com brigadeiro de chocolate belga 54%. Ambos têm como base uma massa de cacau bem molhadinha, além de cobertura de granulado. Os bolos também estão disponíveis em fatias (R$ 22, cada) no cardápio do J. Café, onde fica a produção.

Rua Guaipá, 186, Vila Leopoldina. 96403-6040. Instagram: @acucareirodanana

Cookielicias by Van

Sob o comando de Vanessa Castelo, a marca dedicada aos cookies começou como delivery e, atualmente, ocupa um ponto no bairro do Paraíso. Entre as sugestões da linha de cookies, destaque para o cookie de brigadeiro (R$ 9), elaborado com massa de cacau e recheio de brigadeiro de chocolate meio amargo. Outra pedida é o cookie de banana (R$ 9), feito de massa de baunilha e gotas de chocolate, é recheado de brigadeiro de banana caramelizada.

Rua Afonso de Freitas, 386, Paraíso. (11) 99557-6079. Instagram: @cookielicias

Bombom de brigadeiro, da Beaubon Foto: Rodrigo Marrano/ Divulgação

Beaubon

Os bombons elaborados com chocolate belga e pintados à mão são os protagonistas da marca comandada pela confeiteira Roberta Pires. Entre os sabores, destaque para o recém-lançado bombom de brigadeiro (a partir de R$ 150, a caixa com 10 unidades). Composto por uma “forminha” feita de chocolate ao leite e uma cúpula colorida, com pintura de granulado, o bombom abriga um recheio cremoso de brigadeiro ao leite.

Alameda Itu, 1485, Cerqueira César. (11) 93340-7040. Instagram: @beaubonchocolates