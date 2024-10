Doces para o Halloween: Mica lança chocolates temáticos para a data

Gostosuras ou travessuras? Na Mica Chocolates, não precisa escolher. A marca uniu o melhor do Halloween e da confeitaria para lançar uma coleção temática. Seis novos bombons artesanais com misturas únicas de sabores e texturas, além de outras surpresas, preenchem o jardim assombrado – e delicioso - da loja, durante todo o mês de outubro, ou enquanto durar o estoque.

A linha exclusiva para a temporada das bruxas traz como temática central jardins cheios de segredos e mistérios, começando pela embalagem. Com um toque divertido, as flores e folhas das caixas elaboradas exclusivamente para a época escondem algumas gostosuras inéditas, como o bombom Morcego, com recheio azedinho de amora e yuzu, e o Fantasma, com casquinha de chocolate branco e recheio de torta de morango.

A linha de chocolates de Halloween da Mica Foto: Juliana Frug/Divulgação

Completam a aterrorizante coleção o clássico Frankenstein, bombom verde envolto por chocolate ao leite com recheio de ganache de manteiga tostada, duja de pipoca com açúcar explosivo; a malvada Abóbora, com casquinha de chocolate 54%, pâte a fruit e ganache de abóbora e base de speculoos; o excêntrico Monstro, uma casquinha roxa de chocolate 54% preenchida por ganache e creme de speculoos; e o assustadoramente realista Olho, com recheio azedinho de caramelo de framboesa e coberto por uma finíssima camada de chocolate branco.

Para acompanhar, a Mica Chocolates apresenta mais uma novidade, um frozen de chocolate gelado (R$ 25). Já os apreciadores do Mica Butter Cup podem aproveitar esses discos de chocolate recheados com pasta de amendoim, agora, na versão múmia (R$ 35 com três unidades). Por fim, retorna ao jardim assombrado a abóbora de chocolate branco com recheio de minhocas ácidas banhadas no chocolate ao leite (R$ 88), sucesso de público.

PUBLICIDADE

A abóbora de chocolate branco com recheio de minhocas ácidas banhadas no chocolate ao leite (R$ 88) Foto: Juliana Frug/Divulgação

Estão disponíveis caixas decorativas contendo duas, quatro, seis, oito ou 16 bombons (R$ 30, R$ 50 e R$ 80, R$ 110 e R$170 respectivamente). Os bombons unitários (R$ 8) estão à venda nas lojas físicas em Pinheiros e no quiosque do Shopping Iguatemi, no site oficial da Mica ou em plataformas de delivery.