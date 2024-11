Em dezembro, chef Felipe Bronze fará 2ª edição do 'No Fogo com Bronze'

No dia 7 de dezembro, São Roque, a cerca de 50 km da capital paulista, será palco de uma experiência gastronômica única: a segunda edição do evento “No Fogo com Bronze”, liderado pelo estrelado chef Felipe Bronze. Realizada no NÓR Hotel & Spa, a celebração ao ar livre promete um mergulho profundo no universo culinário em torno do fogo, com um formato intimista e aberto ao público.

“O fogo é ancestral, conecta as pessoas como nenhum outro elemento”, reflete Bronze, que busca criar uma conexão sensorial completa entre os participantes e o ato de cozinhar. “Queremos que as pessoas sintam essa conexão: o calor, os aromas e o sabor que só a brasa traz. É mais do que cozinhar, é reviver histórias, é compartilhar experiências.”

O espaço do No Fogo com Bronze Foto: Bruno Contrino/Divulgação

A experiência

O evento contará com seis ilhas gastronômicas, reunindo desde carnes suculentas até pratos vegetarianos criativos. O menu é uma celebração à diversidade de técnicas e sabores que o fogo pode proporcionar, com receitas que unem tradição e modernidade.

Entre os destaques estão:

Estação de Carnes : ancho defumado com chimichurri, brisket com creme de milho tostado, e cupim desmanchando com mandioca mole.

: ancho defumado com chimichurri, brisket com creme de milho tostado, e cupim desmanchando com mandioca mole. Petiscos : hambúrgueres com ketchup de goiabada e pulled pork com coleslaw defumado.

: hambúrgueres com ketchup de goiabada e pulled pork com coleslaw defumado. Arrozes : opções como arroz de sobrasada e camarões com aioli de páprica e arroz de polvo com aioli de cambuci.

: opções como arroz de sobrasada e camarões com aioli de páprica e arroz de polvo com aioli de cambuci. Estação Frescatto : vieiras seladas com romesco e robalo com tartare de melancia tostada.

: vieiras seladas com romesco e robalo com tartare de melancia tostada. Vegetais : pratos como abóbora assada com melado e queijo de cabra, e berinjela com missô e mel de cana.

: pratos como abóbora assada com melado e queijo de cabra, e berinjela com missô e mel de cana. Sobremesas: novidade desta edição, ainda a serem reveladas.

Além disso, a carta de bebidas trará drinques autorais, vinhos, espumantes, cervejas e whiskey Jack Daniel’s.

Parcerias e detalhes

O evento conta com o apoio de grandes marcas, como San Pellegrino, Frescatto e JBS. Os ingressos, que incluem acesso a todas as estações e bebidas, estão disponíveis no Sympla a partir de R$ 850 (primeiro lote).

A primeira edição do “No Fogo com Bronze” aconteceu em setembro deste ano, no Rio de Janeiro, exclusivamente para convidados. Agora, o chef convida o público a compartilhar dessa celebração, que ele descreve como uma “alquimia entre tradição e modernidade”.

Para mais informações e ingressos, acesse o link do evento.