Em Pomerode, festival gastronômico reúne mais de 100 opções de pratos

A simpática região de Pomerode, em Santa Catarina, está em festa -- e a melhor festa possível para os amantes da boa comida. Desde a última quinta-feira, 4, está acontecendo o 18º Festival Gastronômico de Pomerode. O evento, que virou uma tradição na região de forte ascendência alemã, já reuniu 6,3 mil pessoas no seu primeiro final de semana.

Neste ano, o festival tem como tema Raízes Germânicas, Sabores Tropicais. Cada restaurante criou um prato combinando a cozinha de influência germânica com ingredientes brasileiros encontrados pelos imigrantes que chegaram a Pomerode no século XIX.

Você encontra marcas da região dentro do festival Foto: Leo Laps/Divulgação

“Nosso objetivo é repetir o público de 30 mil pessoas que tivemos no ano passado. Esta largada com 10% de crescimento é um bom sinal e serve como reconhecimento ao esforço dos restaurantes e da organização para aprimorar o festival ano a ano”, afirma o presidente da Associação Visite Pomerode (Avip), Manfredo Goede, por meio de nota.

Qual é a programação do festival de Pomerode?

Além do cardápio com mais de 100 opções e da variedade de bebidas, como vinhos, cervejas, drinques e o tradicional Glühwein, o Festival Gastronômico de Pomerode tem cerca de 50 apresentações de música ao vivo, 17 aulas-show com chefs e personalidades da gastronomia, apresentações de grupos folclóricos e muito mais.

Vale ressaltar também a presença gastronômica da região com importantes marcas, como a Nugali Chocolates, uma das principais marcas da região.

Tudo isso com um funcionamento bem diferente do que vemos em outros eventos do tipo. O clima é de festival, mas o atendimento é de restaurante: garçons, taças em cristal, louças e talheres de verdade, num ambiente bastante único.

Horários, valores e mais informações

Data: até 21 de julho

Horário: segunda a quinta, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 24h. Domingos, das 11h às 16h.

Local: Pavilhão Municipal de Eventos

Ingressos: R$ 10. Crianças de até três anos não pagam. Meia entrada conforme a legislação.

Estacionamento: R$ 20 carros / R$ 15 motos

Cardápio e demais informações: visitepomerode.com.br