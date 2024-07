Uma festa junina tardia, com a presença de mais de 100 chefs, promete agitar o final de semana em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A 12ª edição do Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé começa hoje e segue até domingo, 28 de julho, no Campo de Futebol de Camburi.

A curadoria do evento é do chef Eudes Assis, nascido na região e que se tornou um grande incentivador da culinária caiçara e da gastronomia brasileira. São três dias de festa com 100 % da renda revertida parra o projeto social Buscapé, que auxilia mais de 170 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Entre as atrações deste ano estão os pratos elaborados e servidos pelos chefs convidados a preços que vão de R$ 10 a R$ 45. Haverá ainda brincadeiras típicas das festas juninas para as crianças a R$ 5.

O chef Eudes Assis, curador do Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé, que reunirá 100 chefs no litoral norte de São Paulo Foto: Ricardo Dangelo

Grandes nomes da gastronomia nacional estarão presentes. Telma Shiraishi, Bia Shihoma, Helô Bacelar, Benny Novak, Emmanuel Bassoleil, Roberto Ravioli, Paula Labaki, Paulo Yoller e Lucas Corazza estão na lista que conta com muitos outros chefs estrelados do país.

As bebidas servidas no evento ficam por conta dos cervejeiros artesanais do litoral, das sommelières Daniela Bravin e Cássia Campos, do Sede261; da Carol Oda, com drinks e destilados; da Nina Bastos, do Jiquitaia, com Caju Amigo, além dos produtores de vinho Alexandre Baptista e Fabiana Fernandes, da Vinícola Cannion.

Mais de 20 mil pessoas são esperadas nesta edição que conta com apoio da Prefeitura de São Sebastião. Quem não puder estar presente, pode ajudar fazendo doações para o projeto por meio da chave pix: projetobuscape1@gmail.com.

12ª edição do Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé

Data: 26, 27 e 28 de Julho (sexta, sábado e domingo), a partir das 19h

Local: Campo de Futebol de Camburi - Rua Tupã, 80 -Camburi/SP