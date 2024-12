La Guapa e Bar Moela lançam empanada de língua com jiló

A partir desta quinta-feira, 5 de dezembro, as lojas da rede La Guapa e o Bar Moela, conhecido por sua culinária típica de boteco, trazem uma novidade para os amantes de sabores marcantes: a empanada Matuta. O resultado dessa colaboração combina a leveza da massa artesanal da La Guapa com um recheio inspirado em clássicos de balcão, misturando língua bovina e jiló.

A ideia da parceria surgiu naturalmente. Segundo Benny Goldenberg, presidente executivo da La Guapa, a conexão entre as marcas reflete um desejo mútuo de inovar e surpreender. “O Bar Moela é um lugar que frequento e admiro pela comida saborosa. A Matuta é uma celebração desse encontro, com um recheio criado com estudo e cuidado, como ambas as marcas costumam fazer. Estou muito animado com o resultado”, explica Goldenberg.

Uma das unidades da La Guapa, especializada em empanadas Foto: Márcio Fernandes/Estadão

No Bar Moela, a novidade ganha uma versão exclusiva: a empanada Matuta será frita e estará disponível nas unidades de Pinheiros e Santa Cecília. Para o chef Rômulo Morente, do Moela, a criação reforça a essência da gastronomia de boteco paulistano. “A Matuta une o sabor latino-americano da La Guapa com a nossa comida de balcão, celebrando a diversidade gastronômica de São Paulo”, afirma.

O recheio da Matuta combina a cremosidade e o sabor intenso da língua bovina cozida lentamente, com o toque amargo característico do jiló. Essa fusão, segundo as marcas, resulta em um sabor equilibrado que promete agradar aos paladares mais curiosos.

A empanada estará à venda por tempo limitado, custando R$ 13,80, tanto nas lojas físicas da La Guapa quanto pelo aplicativo da rede. Para quem busca explorar novos sabores, a Matuta é uma oportunidade de experimentar a ousadia na gastronomia paulistana.

Tudo sobre a empanada Matuta

Data de lançamento: 5 de dezembro de 2024

Preço: R$ 13,80

Onde: Disponível em todas as lojas La Guapa e no app próprio

Versão Frita: Disponível nas unidades do Bar Moela (Pinheiros e Santa Cecília)