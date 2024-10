Macarrão é tudo igual ou formato e molho fazem a diferença?

Espaguete, tonnarelli, linguine, tagliatelle, fettuccine, pappardelle, orechiette, e por aí vai. Se você já ficou em dúvida diante de um cardápio de restaurante italiano, não é para menos. É nome de massa que não acaba mais (e olha que nem entrei na seara das recheadas). Enquanto uns se referem a uma mesma massa (a nomenclatura pode mudar de região para região da Itália), outros servem para indicar uma ligeira variação no formato – e bota ligeira nisso, a diferença entre um fettuccine e um tagliatelle é uma questão de milímetros, dois milímetros, para ser mais exato.

Muita firula se, em resumo, tudo não passa do bom e velho macarrão?! Não é bem assim. “Dependendo do molho escolhido, o formato da massa faz toda a diferença”, afirma o pastaio Marcio Shihomatsu, da Shihoma Deli. “Um pesto, por exemplo, que é um molho suave, vai muito bem com o trofie, que é uma massa pequenininha, delicada, uma espécie de parafusinho de Gênova. Agora, se você comer um pappardelle, que é uma massa mais grossa, com pesto, a diferença vai ser brutal, você não vai sentir o sabor do pesto direito.”

Talharins - termo usado para classificar diferentes massas longas e achatadas - e espaguete preparados na Shihoma Deli. Foto: Alex Silva

Para desvendar os mistérios por trás do macarrão, o Paladar passou uma tarde com o mestre Shihomatsu para aprender os nomes, as formas e os molhos mais indicados para cada variedade – ou melhor, para algumas variedades, já que a oferta de pastas, se incluirmos aqui as recheadas, pasme, passa de mil.

“As formas da massa italiana são incontáveis, mas os tipos com os quais um cozinheiro italiano trabalha são basicamente dois: a industrializada, seca, feita de água e farinha, e a caseira, também chamada de ‘fresca’, feita com ovos e farinha”, explica Marcella Hazan, guru da cozinha italiana, em seu livro Fundamentos da Cozinha Italiana Clássica. E complementa: “Uma massa não é melhor que a outra, elas são simplesmente diferentes: diferentes na maneira de preparo, em sua textura e consistência, em seus formatos, nos molhos com os quais são mais compatíveis”.

O pastaio Marcio Shihomatsu modelando capuntis e orechiettes, massas do tipo curta, na Shihoma Deli. Foto: Alex Silva

No fundo, “é muito mais simples do que a gente imagina. É tudo macarrão, é tudo pasta”, confirma Marcio. E apesar da cartilha indicar o que vai bem com o que, “você tem que experimentar as massas, os molhos e as combinações. E o que você gostar é o que importa”.

A seguir, confira a nomenclatura de 15 diferentes variedades de macarrão (decore para fingir que é fluente nesse idioma) e um guia para nunca mais errar no preparo em casa.

15 tipos de macarrão

Espaguete - massa longa e cilíndrica, pode ter diferentes espessuras; nas versões industrializadas, a grossura é indicada por números. Vai bem com molhos mais suaves e simples, como ao sugo ou cacio e pepe

massa longa e cilíndrica, pode ter diferentes espessuras; nas versões industrializadas, a grossura é indicada por números. Vai bem com molhos mais suaves e simples, como ao sugo ou cacio e pepe Spaghettini - massa longa e cilíndrica, mais fina que o espaguete

massa longa e cilíndrica, mais fina que o espaguete Bucatini - massa longa, cilíndrica e tubular, seria um espaguete com furo no centro

massa longa, cilíndrica e tubular, seria um espaguete com furo no centro Pici - massa longa, enrolada à mão; tipo de espaguete “gordo”. Vai bem com um carbonara

massa longa, enrolada à mão; tipo de espaguete “gordo”. Vai bem com um carbonara Tonnarelli - ou maccheroni alla chitarra , da Itália Central, massa longa, como um espaguete, mas, em vez de cilíndrico, é quadrado

ou , da Itália Central, massa longa, como um espaguete, mas, em vez de cilíndrico, é quadrado Linguine - ou trenette, massa longa e achatada, mais estreita que o tagliatelle

ou trenette, massa longa e achatada, mais estreita que o tagliatelle Tagliatelle - massa longa e achatada da Bolonha, com cerca de seis milímetros de largura. Vai bem com o clássico molho de carne bolonhês

massa longa e achatada da Bolonha, com cerca de seis milímetros de largura. Vai bem com o clássico molho de carne bolonhês Fettuccine - massa longa e achatada, fica entre o tagliatelle e o pappardelle na questão da largura, que tem uns oito milímetros (mas não há consenso: para Marcella Hazan, guru da cozinha italiana, por exemplo, o fettuccine seria ligeiramente mais estreito que o tagliatelli)

massa longa e achatada, fica entre o tagliatelle e o pappardelle na questão da largura, que tem uns oito milímetros (mas não há consenso: para Marcella Hazan, guru da cozinha italiana, por exemplo, o fettuccine seria ligeiramente mais estreito que o tagliatelli) Pappardelle - é a massa longa e achatada mais larga de todas, com uns 2,5 cm de largura. Vai bem com molhos encorpados, de carne ou legumes, como o ragu genovês, feito com músculo bovino, cebola e vinho tinto.

é a massa longa e achatada mais larga de todas, com uns 2,5 cm de largura. Vai bem com molhos encorpados, de carne ou legumes, como o ragu genovês, feito com músculo bovino, cebola e vinho tinto. Farfalle - ou stricchetti, massa curta, lembra a forma de uma gravata borboleta

ou stricchetti, massa curta, lembra a forma de uma gravata borboleta Orechiette - quer dizer “orelhinha”, em italiano, e leva esse nome por conta de seu formato

quer dizer “orelhinha”, em italiano, e leva esse nome por conta de seu formato Capunti - massa curta, lembra o formato de uma vagem de ervilha aberta e vazia

massa curta, lembra o formato de uma vagem de ervilha aberta e vazia Penne - massa curta tubular, com cortes diagonais

massa curta tubular, com cortes diagonais Rigatoni - massa curta tubular, um pouco maior que o penne e ligeiramente curvada

massa curta tubular, um pouco maior que o penne e ligeiramente curvada Trofie - massa curta retorcida, lembra a forma de um parafuso

Enquanto talharins são cortados à mão, espaguete é modelado em máquina na Shihoma Deli. Foto: Alex Silva

Como fazer macarrão perfeito