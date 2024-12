Bate o sino pequenino e a época de festas começa a dar as caras, seja nas decorações de shopping, nas árvores de Natal espalhadas pela cidade e até nos mercados. Aves natalinas e carnes como tender e lombo ganham destaque nas gôndolas e a pergunta que fica é: como fazer para inovar ano a ano e, ao mesmo tempo, garantir que tudo saia perfeito?

Se a sua carne de escolha no Natal é o lombo, você está no lugar certo. Convidamos o chef Paulo Neves, da Ghee Banqueteria, para nos contar como fazer o lombo perfeito em casa para ninguém botar defeito.

Qual a diferença entre lombo bovino e suíno?

Vindo das costas do animal, o lombo é um corte de carne muito popular. Mas não podemos nos esquecer que ele pode ser retirado tanto do boi quanto do porco. Afinal, qual a diferença entre lombo bovino e suíno?

Para o chef, “são dois tipos de carne completamente diferentes, tanto na alimentação, quanto no manejo. As propriedades também se diferem um pouco. Mas na anatomia do animal, elas se localizam na mesma região”. Além disso, independentemente do animal, o lombo sempre é classificado como uma carne vermelha.

Qual é a diferença entre lombo e pernil?

Por ser retirado da parte das costas do animal, o lombo é uma carne com menos fibra, menos músculo e menos gordura, além de ter uma cocção mais rápida. Já o pernil, é retirado das pernas do animal, sendo uma carne com mais fibras, mais músculos e mais gordura, além de uma cocção mais lenta, porém ela acaba sendo mais suculenta.

Qual é o melhor tempero para lombo suíno?

O chef diz que a melhor maneira de temperar a carne é mariná-la um dia antes com vinho branco, sal grosso, pimenta do reino, vinho tinto, alho, cebola, louro e alecrim.

5 dicas infalíveis para fazer o lombo suíno perfeito no dia a dia

Como o foco do Natal é mais concentrado no lombo suíno, vamos te dar dicas de como fazer o preparo da melhor forma. Neves explica que marinar um dia antes no vinho branco, sal grosso, pimenta do reino, vinho tinto, alho, cebola, louro e alecrim é uma excelente forma de garantir tempero e suculência.

“No dia seguinte, você deve selá-lo em uma panela e colocar para assar junto com a marinada, em forno médio a 160ºC por 40 minutos. Depois, aumentar o forno a 180ºC e, se precisar, colocar um pouco mais de vinho, deixando por mais 30 minutos. Em seguida, é só retirar o lombo do forno, colocar água quente na assadeira, juntar todo o líquido em uma panela e levar para ferver. Para engrossar, você pode adicionar miolo de pão e um pouco de manteiga. Deixe ferver até ficar na textura desejada”, conta.

Apesar de o forno e a panela serem boas opções de preparo, o chef destaca que, para ele, um belo lombo na brasa, com sal grosso e pimenta é sempre a melhor pedida.

Quais são os melhores acompanhamentos para lombo suíno?

O chef da Ghee conta que, em sua opinião, ótimos acompanhamentos para o lombo no Natal são um belo abacaxi grelhado, salada de batatas, farofa de banana da terra ou até mesmo servido em um sanduíche com abacaxi em calda e maionese ou misturado em um salpicão com batata palha e ervilhas.

Veja receitas de lombo natalino deliciosas abaixo:

Lombo natalino recheado

Lombo à moda da Leila preparado pelo chef Rodrigo Oliveira Foto: Codo Meletti|Estadão

Este lombo recheado assado no forno vai dar o que falar na sua ceia de Natal. Com recheio agridoce que leva bacon, azeitonas, presunto e ameixas pretas, é uma ótima pedida à mesa.

Lombo suíno simples com rapadura, alcaparras e castanha de caju

Lombo suíno simples com rapadura, alcaparras e castanha de caju Foto: Bernardo Lima/Divulgação

Outro ótimo jeito de colocar as dicas do chef à prova é fazer um lombo suíno no forno com rapadura, alcaparras e castanha de caju, uma receita simples e fácil para ninguém botar defeito.

Lombo caramelado na cachaça com batata-doce e couve

Lombo caramelado na cachaça Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em uma refeição de Natal bem abrasileirada, nada melhor do que unir lombo e cachaça. O molho à base do destilado brasileiríssimo também é acompanhado por uma duchesse de batata-doce, espécie de purê de batata que também inclui ovos e manteiga.

