A partir do dia 11 de julho, a Confeitaria Dama realiza seu tradicional Festival de Mil Folhas, este ano com um tema: as Olimpíadas. Serão sete sabores especiais do doce original da França. O mil folhas de machá honra a tradição da doçaria japonesa; o sabor compota e caju é uma homenagem aos sabores do Brasil.

O país que sedia os jogos este ano estará representado no mil folhas Belle Helène: massa folhada, duas camadas de creme de peras ao vinho tinto e cobertura de glaçúcar brulée. Enquanto a Itália terá sabor de tiramissú.

O mil folhas Sachertorte é uma alusão ao doce mais famoso da Áustria, feito com creme de chocolate amargo e comporta de damasco. Estados Unidos e cheesecake é uma combinação inevitável. O festival inclui ainda o sabor chocolate com pimenta, que remete às sobremesas mexicanas. Os doces custam R$ 28,50, cada.

As novidades sairão do forno de quinta a domingo. Mas, durante os jogos, a produção será diária. “A ideia do festival surgiu a partir de uma homenagem, já que a França é o país que inspira a nossa marca”, contam as empresárias Daniela e Mariana Gorski , sócias da Confeitaria Dama. O Festival de Mil Folhas Olímpico vai até o dia 15 de setembro.

Confeitaria Dama - Rua Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros. Segunda a sábado, das 8h às 19h30; domingos e feriados 8h às 20h30. Instagram: @confeitariadama. Delivery próprio e encomendas: via whatsapp (11) 97095-3888 ou fixo 11 5182 5088.